Kevin Spacey sigue negando las acusaciones y deja polémicas declaraciones

El actor Kevin Spacey se encuentra enfrentando un juicio por diversas acusaciones de agresiones sexuales. Según el diario Hollywood Reporter, en su comparecencia ante el tribunal durante los últimos días, el actor de 63 años negó rotundamente las sospechas y compartió detalles sobre cómo este caso ha afectado su carrera y reputación en la industria del entretenimiento.

Así las cosas, se defendió enérgicamente y negó ser un acosador sexual, declarándose inocente de los doce cargos en los que se le imputa agresión sexual. Es más, según la prensa especializada, llegó a calificar las acusaciones como “tonterías absolutas”.

En un momento del juicio, la fiscal Christine Agnew le preguntó directamente si había agarrado a la persona de esa manera, a lo que Spacey respondió con incredulidad y negación, al considerarlo como “un toque suave”. Además, el reconocido intérprete se definió como “un gran coqueto” y aseguró que los denunciantes solo hacen esto por “dinero, dinero y más dinero”. Y en esa senda, agregó: “Con algunas excepciones, en los últimos cinco o seis años no he podido trabajar. No he recibido dinero y he tenido muchas facturas legales y cosas contra las que luchar, y no he pagado todo, así que todavía debo dinero”.

Es sabido que Spacey, luego de la ola de denuncias en su contra, fue corrido de diversos proyectos. Por ejemplo, en el momento en que empezaron a conocerse las acusaciones, él era protagonista central de la reconocida serie House of cards.