Khloé Kardashian niega sus cirugías estéticas

Desde el lanzamiento de su reality show, Keeping up with the Kardashians, el clan de las mujeres ganó mediaticidad alrededor de todo el globo terráqueo. Desde hace 14 años, el programa se emite por una señal digital y ahora hará un gran salto, pues su nueva edición llega a Hulu.

Las 20 temporadas lograron que estas mujeres se conviertan en íconos de la moda, las modelos de diversas marcas y hasta las fundadoras de sus propias realizaciones.

El matrimonio conformado por la mediática Kriss Jenner y el abogado fallecido Robert Kardashian tuvo cuatro hijas. Recientemente, la tercera de las herederas, Khloé fue el ataque de controversias por parte de los haters debido a que posó en un video haciendo gimnasia, y los seguidores la acusaron de haber modificado su fisonomía a través de diversas intervenciones quirúrgicas.

A través de evasiones constantes sobre las cirugías en su cuerpo, la mujer negó que haya atravesado una operación para modificar el volumen de sus nalgas y tan solo admitió que se hizo una rinoplastía. Al respecto, explicó: “Todo el mundo dice Oh, dios mío, se ha hecho su tercer trasplante de rostro, pero solo me he hecho una operación de nariz”.

Asimismo, también echó por tierra la posibilidad de las inyecciones de bótox, ya que no se lleva “bien con esa sustancia”.