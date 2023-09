¿Kim Kardashian tiene un nuevo amor?

Luego de más de un año de soltera, han surgido nuevos rumores que ubican a la socialité, modelo e influencer en un nueva e incipiente relación. Ahora todo indica que se trata del jugador de la NFL de los Baltimore Ravens, Odell Beckham Jr. Los rumores, cada vez más recurrentes, se echaron a correr luego de que la revista especializada People confirmara que Kim y Odell estarían más que “pasando el rato”. Allí aseguran que ellos “están saliendo” y que la cosa va bastante en serio.

El rumor de este nuevo amor, además, trae viento de cola. Porque también se habla de la ruptura entre el mismo Odell y la modelo Lauren Wood. Es más, ambas cosas estarían íntimamente relacionadas. Aunque la separación entre Odell y Lauren está confirmada por la prensa especializada estadounidense, ninguno de los dos ha hecho ninguna aclaración oficial. Según trascendió, Odell y su pareja habrían mantenido en silencio la separación ya consumada para resguardar cierta paz frente a los periodistas y, sobre todo, porque fueron padres del pequeño Zayn hace apenas unos meses.

Hay que señalar que, por el lado de Kim, no es la primera vez que se la vincula sentimentalmente con un jugador de la NFL, dado que en 2007 ella estuvo en pareja con Reggie Bush, jugador de New Orleans Saints. De hecho, algo de ese noviazgo se pudo ver en la primera temporada del reality que tuvo a la familia y al clan Kardashian como protagonistas: Keeping up with the Kardashians. Aquella relación duró hasta 2010. Algunos meses después se la relacionó con el reconocido jugador y superestrella Tom Brady, aunque nunca se confirmó. En aquel momento, desde el portal especializado Page Six se aseguró en aquel entonces que Kim Kardashian y el deportista se conocían, pero que no estaban involucrados románticamente.

Vale recordar que la última relación que se le conoció a Kim fue con Pete Davidson. Ellos se separaron hace aproximadamente un año. Kim y Pete habían comenzado un fugaz romance a poco de que ella se separara de su marido, Kanye West. En su momento, en el reality familiar la propia Kim había dejado algunas declaraciones jugosas respecto a lo que significó aquella separación, confesando que había “saltado de una relación a otra muy rápido” y asegurando que eso la había ayudado a que dejara de pensar por un tiempo en lo que había dejado detrás. Aunque también se mostró un poco arrepentida. Ella llegó a expresar: “Hizo que mi mente se alejara de las cosas, y esa no es una manera de huir de las cosas. Es mejor tratar. Cúrate... Trata, cúrate y luego siente”.

Por ahora, no ha habido comunicados ni mensajes oficiales confirmando el nuevo amor. Habrá que esperar un tiempito para ver si ambos, en caso de confirmarse la flamante pareja, empiezan a mostrarse juntos en público. Dado que ella es una de las personas más famosas del planeta, es solo una cuestión de tiempo.