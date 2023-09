Koutney Kardashian y su embarazo

La mediática y empresaria Kourtney Kardashian de 44 años está en pleno reposo debido a un problema de salud que atravesó de forma reciente. Sucede que está casada con Travis Baker, eligieron ser padres mediante una fertilización in vitro y el embarazo no estaba atravesando su mejor momento.

Debido a sensaciones que solo las madres entenderán, la mujer fue al médico y allí decidieron que tenían que ingresar a hospitalizarse. La noticia fue dada a conocer mediante una imagen en que se ve a los futuros padres rezando en una capilla de la clínica ubicada en Estados Unidos.

En este contexto, el músico dejó su gira en el viejo continente, suspendió todas sus obligaciones para asistir a su esposa y atravesar en familia este contexto. De esta manera, la mujer debió tener una cirugía fetal para que todo siga el curso normal hasta el nacimiento del bebé y la intervención tuvo los resultados esperados. Luego decidió dar un comunicado llevando calma y tranquilidad a sus seguidores: “Como alguien que ha tenido tres embarazos realmente fáciles en el pasado, no estaba preparada para el miedo de correr para hacerme una cirugía fetal urgente. No creo que nadie que no haya pasado por una situación similar pueda comprender la sensación de miedo que se vive”.