L-Gante debutó como jurado en Canta conmigo ahora

Después de una extensa gira y unos posteriores días de descanso, L-Gante volvió a la pantalla chica y llamó la atención de todos los que estuvieron a su alrededor. El cantante recibió la bienvenida de Marcelo Tinelli y se oficializó como nuevo jurado del reality.

“Gracias por invitarme, Marcelo. Acá estamos como siempre, tarde pero seguro”, comenzó diciendo Elián Valenzuela, quien desembarca al panel de 100 jurados una semana después del estreno. “Me encanta tenerte acá porque sos un referente de la música joven argentina, esta cultura que se exporta y llega a todos los lugares del mundo. Acabás de llegar de México...”, subrayó el conductor. “Yo la paso de 10 acá. Pero hay algo que me pasa cada vez que vengo: cuando llego, me tienen explicar así... Encima que estoy re loco, la tengo que cazar al vuelo”, dijo el cantante, despertando las risas de todos los que estaban en el set.

“Acá, cuando te gusta un participante, tenés que votar y te parás. La de hoy es fácil”, comenzó explicando Tinelli. Minutos después de que la participante Angie Carrasco entonara Ayer de Gloria Estefan, Tinelli fue a consultar el voto de algunos de los jueces y L-Gante volvió a revolucionar todo, aunque de manera involuntaria.

El conductor le consultó a Ana Devin por qué no había votado a favor de la presentación de la cantante y le respondió: “Yo estoy un poco en una...”. “¿Perdón? ¿Qué significa estar en una?”, preguntó Tinelli. “Estoy muy desconcentrada por la presencia de L-Gante”, reveló ella. “¿Te gusta?”, retrucó Marcelo. “Un montón de cosas me pasan...”, agregó Devin, sonrojada.

En ese mismo momento, Tinelli se dirigió hasta donde estaba el cantante de cumbia y le reprodujo el comentario de Ana: “Dice que le pasan un montón de cosas...”. “¿Qué le estará pasando por la cabeza a Ana?”, respondió L-Gante, dando lugar a que el conductor volviera hacia donde estaba ella. “¿Qué te está pasando a vos por la cabeza?”, le preguntó Marcelo. “No sé, bolu..., me late el corazón”, le respondió la mujer. “Bolu..., decime que te pasa”, le volvió a preguntar el conductor.

“Siento una admiración profunda y me pongo nerviosa, tiemblo y no puedo mirar a la participante, porque miro todo el tiempo para el costado, y la voy a bardear...”, se sinceró Devin. Entonces, Marcelo Tinelli le repitió el comentario a L-Gante, a modo de secreto que nadie escuchó. “Vos no digas nada que yo te lo dije, ¿eh?”, le pidió. “Shh, que después me esperan con el cinto”, contestó Elián, despertando las carcajadas.

Devin agitaba las manos en dirección a su rostro, como abanicándose. “¿Te sube el calor?”, cuestionó Marcelo. “Uf, sí, me sube el calor...”, aseguró ella, y luego se trabó cuando intentó darle una devolución a una de las participantes.

El conductor siguió el juego con algunos de los jurados que seguidamente declararon que les pasaban cosas con L-Gante. “Quiero decir que también me pasan cosas con L-Gante, pero mejor no, porque sería mucho peso para esa cama”, confesó entre risas Nacho Mintz. “¿A vos también te pasan cosas con L-Gante? Porque lo tenés al lado”, le consultó Tinelli a Antonella Cirillo, que se ubica al lado del cumbiero. “Eh, mirá, Marcelo...”, comenzó diciendo ella mientras asentía con la cabeza.

En ese momento, Tinelli volvió a darle el micrófono a L-Gante y él confesó la clave de su levante. “Ya me di cuenta por qué, ya sé lo que es. El conjunto es. Porque la otra vez vine de traje y nadie me dijo nada”, garantizó. “Ahora vengo así nomás, mirá”, expresó, y se desabrochó dos camperitas, dejando al descubierto una camiseta de fútbol en blanco y negro con la cara estampada del Koli Arce, legendario cantante de cumbia. “Ah, muy bien. Ahora te viniste así, no tenés que venir más de traje. Y eso les pasa a las chicas, las movilizás”, concluyó Marcelo.