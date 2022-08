Mauricio Kartun: “Tras la pandemia, el teatro volvió con una fuerza increíble”

Con paso firme, Mauricio Kartun es una figura indiscutible de la dramaturgia de estos suelos y dialogó con diario Hoy sobre la obra que puso en escena sobre las tablas del Teatro Municipal Coliseo Podestá. La cita obligada será este sábado,

a las 21, en la mentada sala ubicada en 10 entre 46 y 47.

En la charla íntima, el también escritor dio cuenta de los detalles del guion y se refirió al camino andado a lo largo de su trayectoria.

Para esta ocasión, la entrega trata de una historia titulada La vis cómica. Relata las vicisitudes de Ángulo, que acaba de arribar a Buenos Aires con su compañía teatral para triunfar por las plazas y las calles porteñas. Allí iniciará una búsqueda que no será amable ni fácil, pues tendrá que enfrentar otras fortalezas y debilidades propias de un contexto determinado.

En este sentido, el autor toma las herramientas del Quijote para estas aventuras envueltas entre los paradigmas del arte y el poder, para plasmarlas en una divertida comedia que dará para hablar.

—¿Por qué decidiste emprender este proyecto?

—Esas casualidades de la profesión, una propuesta de la Embajada de España para encarar la adaptación de alguna de las novelas ejemplares de Cervantes. Un proyecto que no prosperó pero cuyos personajes me quedaron rebotando adentro. Me divertía mucho pensar en esa compañía de cómicos que llegaban al virreynato soñando nuevas plazas teatrales y se encontraban con semejante emporio embarrado del contrabando y la rapiña. Descubrí que hablaba además de esta rara relación que tenemos siempre los artistas con el poder. Y entre la seducción de lo cómico y el interés por hablar de estas cosas que me conmueven apareció la obra.

—¿Qué características tiene ese guion?

—Lo jodón. En una historia de cómicos de la lengua como esos no hay mucho lugar para lo solemne. Los que vivimos en este mundillo colorido del teatro lo sabemos: no hay espacio más irrespetuoso ni más vital. La obra es una comedia. Salvaje, eso sí, pero comedia.

—¿Cuáles son las aristas que tomás de otros clásicos?

—De Cervantes viene todo. El perro Berganza, protagonista del Coloquio de los perros, es el narrador. Un escéptico que bombardea con amargura al teatro que hacen sus dueños.

Y Ángulo, el malo, el jefe de compañía, ­mencionado varias veces en las obras de Cervantes también. Arquetipo del artista inimputable. Reconocible en nuestra fauna hoy y siempre...

—¿Qué análisis hacés de la escena actual?

—Tras la pandemia, el teatro volvió con una fuerza increible. Estamos desde marzo en Buenos Aires a sala llena en un teatro de casi 400 localidades. Muchos espectáculos que quedaron atrapados por los cierres de teatros se largaron en malón y el público acompaña. Como siempre: depende de la responsabilidad de los artistas mantener un repertorio que se haga cargo del desafío.

—¿Por qué recomendarías al público que concurra a la función en el Teatro Coliseo Podestá?

—Mis espectáculos han tenido allí siempre una acogida tan afectuosa... Terrenal, por ejemplo, con la que visitamos ya en tres temporadas diferentes esa sala. Confío en ofrecer un material a la la altura de esa sala extraordinaria. Trabajar en el CP es acceder a un espacio mítico, el teatro de los Podestá, un escenario privilegiado. Con una visual y una acústica perfecta. Vale la pena.

Por otro lado, creo que el trabajo de los tres actores y de la actriz son imperdibles. Disfrute puro. Y te lo dice una que ha visto cada función y se ha reído con ellas a la par del público. El espectáculo mereció cinco premios ACE, y creo que bien merecidos los ha tenido.

Una excelsa trayectoria

A lo largo de su carrera, el dramaturgo Mauricio Kartun puso manos a la obra para crear y escribir más de 30 obras teatrales y otras adaptaciones reconocidas. En esta primera época se destacan los títulos Chau, Misterix; La casita de los viejos; Pericones; Sacco y Vanzetti; El partener; Desde la lona; Rápido y nocturno; Aire de foxtrot, entre otros.

Asimismo, se encargó de la dirección y el montaje respectivo de La madonnita; El niño argentino; Salomé de chacra; y Terrenal.