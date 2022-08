No va más: Wanda se divorcia de Icardi

Hace unos días que el rumor de una nueva crisis entre Wanda Nara y Mauro Icardi circulaba en la prensa del corazón, pero finalmente hoy la propia protagonista lo confirmó. La noticia fue dada a conocer por Ángel de Brito en su programa de América TV LAM tras filtrarse un audio en donde le cuenta a una empleada la noticia del divorcio de Icardi. “Yo me vine acá a la Argentina porque estoy haciendo el divorcio de Mauro, estoy organizando eso, me quedaría unos días más y después vuelvo (…) Estoy organizando un poco las cosas para el divorcio porque no puedo más”, dice.