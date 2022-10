L-Gante habló de su relación con Wanda Nara: “Nos estamos conociendo”

Como cada fin de semana, La Noche de Mirtha se preparó para recibir nuevos invitados. Este sábado L-Gante estuvo sentado en la mesa y aclaró cuál es la relación que mantiene con Wanda Nara.

Además, visitaron a la Chiqui la modelo, bailarina, actriz y cantante Luciana Salazar, el periodista y escritor Ceferino Reato, el empresario y político Roberto García Moritán y la periodista y presentadora Marina Calabró.

“Mirtha no sé si sabías que vino en la camioneta de Wanda” apuntó Calabro refiriéndose al vehículo que estaba usando L-Gante.

Elián Ángel Valenzuela tomó un sorbo de agua y atinó a murmurar: “Cuantas producciones mienten... Se habla de lo todo lo que he hecho y hasta de lo que no he hecho”; se atajó el cantante.

“Wanda vive en mi edificio, yo te vi en mi edificio”, agregó Luciana Salazar. Y Mirtha disparó: “A mi me dijeron que lo vieron en un boliche besándose”.

“La pregunta es si estás con Wanda o no”, intervino Ceferino Reato. “Simplemente, la verdad. La estoy conociendo, estamos conociéndonos”. “Qué bonita que está, está preciosa”, apuntó la conductora. “Es linda mujer”, asintió L-Gante.

A la hora del postre, Mirtha volvió a la carga: “¿Te enamoraste de Wanda?”, preguntó sin rodeos. “Enamorarme para mí no es algo así nomás, yo me enamoré una sola vez en la vida”, señaló en referencia a la madre de su hija. “¿Querés decir que están en pareja y todavía no quieren un blanqueo? ¿Tienen intimidad?”, insistió Calabró.

“Es lo que significa, y es el método que usan los medios. Hace poco tiempo no la conocía y ahora lo estoy conociendo”, respondió el músico.