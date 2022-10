Leonor Varela: “Siempre exploro cosas nuevas porque soy una persona inquieta”

En su primera participación en el cine argentino, Leonor Varela protagoniza Miénteme, de Sebastián Schindel, que puede verse en Prime Video.

Diario Hoy dialogó con ella en exclusiva para conocer más de su trabajo y su participación en el filme.

—¿Cómo se vive el día de lanzamiento en una plataforma?

—Tiene algo de anticlimático, porque no se puede realmente sentir y palpar, y es confiar que la magnitud del lanzamiento haga su efecto, porque no vamos a saber nunca nosotros cómo funciona, porque no controlás como podes ir viendo números de taquilla, como con una película de cine, y a la vez tiene el potencial de ser algo muy grande, que se lanza en 240 países, en otros idiomas.

—¿Te vas a ver doblada a otros idiomas?

—Prefiero que no porque me da mucha cosa.

—¿Ves tus trabajos?

—Depende la verdad, esta película ya la vi tres veces, en el estreno en Chile y en la Argentina y antes en casa, así que esta no, pero claro que si hay algún trabajo con un vínculo más afectivo que me gusta ver, pero no tengo un vínculo tan pegado con mis trabajos y mi imagen, soy más desapegada.

—Acá trabajaste en familia, con amigos. ¿Cómo sumó esto a Miénteme?

—Fue un proceso muy familiar, que parte desde el deseo de mi marido, Lucas Akoskin, de hacer un proyecto en la Argentina y Chile, una comedia transandina, se puso a buscar material, le presentaron a Sebastián, trajo a Leonel D’Agostino para la escritura, se sumó Benjamín, que es amigo, hicimos juntos su primera película hace 20 años, así que era un asunto familiar, hasta nuestro perro está. Vinimos acá, estuvimos con toda la familia, con mucha contención, cercanía y eso permite fluidez en los procesos y también cosas más álgidas, porque uno con su pareja tiene buenos y malos días, pero por suerte está la confianza y el cariño para continuar el día.

—¿Qué te gustó del universo de Miénteme?

—El arquetipo de la comedia romántica es algo que conozco bien, consumo, no lo había explorado como actriz, pero me acomoda, me hallo, después de tanta introspección, de la pandemia, lo que pasó en Chile con el estallido social, nos viene bien la comedia, es esperanzadora. Me he paseado por muchos géneros y me acomoda mucho el ir desafiándome y probar cosas nuevas, porque si no me aburro, siempre exploro cosas nuevas, soy una persona inquieta, soy muy curiosa.