L-Gante seguirá en libertad

Ayer por la tarde se conoció la noticia de que el trapero Elián Valenzuela seguirá en libertad, pese al pedido que hicieron los magistrados de la Sala I de la Cámara de Apelación y Garantía de Mercedes el día jueves. Así las cosas, la revocación de su libertad quedó sin efecto, dado que el juez de Garantías 2 de Moreno-General Rodríguez, Gabriel Castro, rechazó este mediodía volver a detener a Elián Ángel Valenzuela. Por lo que el trapero seguirá en libertad. Diego Storto, el abogado del músico, en diálogo con el programa Intrusos (América), brindó algunas declaraciones al respecto. “Elián no va a volver a prisión”, aseguró. Y agregó: “Me parece muy raro todo lo que está pasando con el caso. Elián no secuestró a nadie. Eso lo dice el juez Castro en su resolución. No existe peligro de que L-Gante eluda el accionar de la Justicia. Hace quince, veinte días que salió en libertad y está haciendo una vida normal. Es un capricho querer meterlo preso otra vez”. El magistrado, además, se refirió a una cuestión que se conoció en estos días, respecto a la solicitud de visa de trabajo que hico el músico en la embajada de Estados Unidos. Dijo: “La visa a Estados Unidos fue denegada por una cuestión de papeles, nada más. Y tampoco existe una prohibición de salida del país, como se estuvo diciendo”. Así las cosas, es un hecho que, por lo pronto, el músico no volverá tras las rejas.