Preocupación por Sharon Obsourne

La estrella de televisión y presentadora británica, quien además es la esposa del cantante y estrella de rock británico Ozzy Osbourne, ha llamado la atención y acaparado las miradas de la prensa inglesa, que se ha mostrado preocupada debido al cambio de aspecto notorio que experimentó Sharon, de setenta años. Hace apenas algunos meses, en junio, ella reveló que había bajado mucho de peso luego de tomar el medicamento Ozempic, para controlar la diabetes. Además, recientemente dijo que pasa “al menos tres días a la semana” sin comer. Lo que, al verla repentinamente tan flaca, encendió las alarmas de la prensa de aquel país. Vale señalar que justamente hace unos pocos días ella había comentado al respecto: “Ya era hora de parar con esto”, en relación al consumo de aquella medicación. “Realmente no quería estar tan delgada, simplemente pasó. Probablemente acabaré recuperándome muy pronto”. Y agregó en aquella misma declaración: “Estoy en un momento en el que he perdido demasiado peso. Lo máximo que he llegado a pesar ha sido 104 kilos, y ahora estoy por debajo de los 45. Quiero mantenerme en unos 47 porque estoy demasiado delgada. Pero lo importante es mantener un equilibrio saludable”. Al margen de lo dicho por la propia matriarca de los Osbourne, ahora que se conocen las imágenes la preocupación va en aumento.