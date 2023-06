La China Suárez le respondió a Martín Cirio

Después de algunos días idílicos y tranquilos para la actriz Eugenia “la China” Suárez, volcada al nuevo amor que está empezando a transitar, volvió a sus redes, pero no para compartir imágenes de sus hermosos paseos o proyectos laborales, sino para responderle al youtuber e influencer Martín Cirio. Ocurre que Cirio, popularmente conocido como “La Faraona”, publicó un largo video, anunciado y promocionado como una suerte de documental, en el que apuntó y criticó duramente a muchos miembros de la televisión y la farándula argentina.

Lo que pasó es que hacia octubre de 2020, él fue denunciado por “apología de la pedofilia e instigación a cometer delitos” a raíz de varios tuits viejos de él en los que hablaba de menores, por lo que recibió un repudio masivo y fue denunciado, justamente, por apología a la pedofilia. Hace poco más de un mes, la Justicia dictaminó su inocencia, y ahora acaba de estrenar ese documental. Y es a partir de eso que el youtuber empezó a pensar en este video en el cual apuntó, justamente, contra Eugenia. ¿Qué fue lo que dijo precisamente Cirio sobre ella?: “Con la China Suárez no me comí el viaje de que éramos amigos, pero nos teníamos en mejores amigos en Instagram, nos mandábamos algún que otro mensajito y cuando pasó todo esto me dejó de seguir de un saque”, expresó. Y agrega en el video: “Me sorprendió, porque es alguien del medio que sabe cómo se manejan las fakenews. No la considero tan boluda como para pensar que yo era pedófilo (…). Siento que si vos tenés buena onda con alguien, le preguntás antes de dejar de seguirlo”. Así las cosas, esto mismo llegó a oídos de “la China”.

En Instagram, un seguidor le preguntó si, en efecto, había escuchado lo que Cirio había dicho sobre ella. A lo que respondió: “Algo me comentaron. Ni idea por qué me nombra. ¿En estos tiempos dejar de seguir a alguien es culpabilizarlo?”. Y agregó: “Lo dejé de seguir porque me desagradaron unos chistes que leí que había hecho hace mucho tiempo. Nada más”. Además de ello, Cirio también se refirió en términos no muy amables a otras personalidades y celebridades como Nazarena Vélez, Rocío Guirao Díaz y Lizardo Ponce. Por lo que es de esperar que sigan llegando las repercusiones en los días venideros.