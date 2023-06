El chico malo de Hollywood: Luke Perry

Nacido a mediados de los 60 en Hollywood, el actor Luke Perry saltó a la fama cuando interpretó a Dylan Mckay en la entrega televisiva Beverly Hills, 90210. En los 80 se instaló en la meca del cine para encontrar su oficio. Mientras audicionaba, trabajó en otros rubros para poder solventar los gastos de sus clases de actuación: fue vendedor en comercios, albañil y mozo. El camino no fue fácil, pero un buen día la suerte estuvo de su lado y quedó como parte estable del filme Twisted sister. A los pocos años logró el papel principal para el show Loving, y ahí fue cuando se instaló de forma permanente en Nueva York. Luego vendría el éxito Another world y otros momentos sucesivos. En los 90, el productor Aaron Spelling lo convocó para estar en la serie Beverly Hills, 90210, en la que interpretaría al galán llamado Dylan que conquistaría el corazón de Brenda Walsh, encarnada por su amiga Shannen Doherty.

En realidad, Luke Perry se presentó en la prueba para hacer del chico malo de Hollywood llamado Steve Sanders, pero al final quedó en el rol de un galán rockero y melancólico. Con una excelente crítica bajo el brazo, conquistó la pantalla chica y fue el principal protagonista por los diez años que duró la novela. Además, ofició en películas como realizador y productor. Siguió con la popularidad en la pantalla grande por su rol en Scorchers. Luego pudo estar como figura secundaria en Buffy y como invitado en otros proyectos. También fue actor de doblaje. Con el cambio de milenio, participó en otros proyectos populares como Hulk, la versión en cine del videojuego Mortal Kombat y la aparición en Los Simpson, donde le dio vida al hermano malvado de Krusty. También estuvo en la serie sarcástica Padre de familia. Ya en los 2000, hizo su aparición en proyectos independientes como The Florentine, donde da vida al dueño de un bar que está ayudando a sus amigos para que puedan salir a flote. Gracias a la serie Jeremiah, mostró su costado más dramático, que le abrió las puertas para incursionar en el teatro.

Hace menos de una década surgió el proyecto de llevar a la pantalla chica una segunda versión de la serie Beverly Hills, 90210, que tuvo un éxito notable. Sin embargo, Luke no aceptó y siguió su camino por los proyectos independientes. Además, tuvo mucho trabajo en la entrega Riverdale, donde tenía un rol principal. Sin embargo, como no todo lo que brilla es oro, el hombre tuvo una descompensación y falleció debido a un derrame cerebral. La noticia fue brindada por un comunicado que rezaba: “Perry estuvo rodeado de sus hijos Jack y Sophie, su novia Wendy Madison Bauer, su exesposa Minnie Sharp, su madre Ann Bennett, su padrastro Steve Bennett, su hermano Tom Perry, su hermana Amy Coder y otros familiares cercanos y amigos”. Su hija lo despidió en las redes sociales, alegando: “No estoy muy segura de qué decir en esta situación. No es algo que te enseñen a sobrellevar, sobre todo cuando ocurre en forma pública. Así que sepan que estoy agradecida por todo el amor. Simplemente estoy agradeciendo en silencio”. Sus restos fueron enterrados en un espacio verde que tenía en las afueras de California.