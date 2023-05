La China y Wanda volvieron a coincidir en una misma fiesta

Aunque Eugenia Suárez y Wanda Nara se quieren lo más lejos posible, si pudiera ser, incluso, a miles de kilómetros de distancia, a veces ocurre que, de golpe, se encuentran a apenas pasos o metros de distancia. Bajo el brillo de las mismas luces, bajo una misma bola de boliche. Y el fin de semana pasado, por caso, ocurrió exactamente eso. ¿Qué pasó? La noche las volvió a coincidir en el mismo lugar, en este caso en un clásico evento de la noche porteña en el barrio de Palermo.

Por si fuera poco, según se puede deducir de las historias de su Instagram que subió cada una por su lado, en el VIP estuvieron a escasos metros. Además de ellas, también asistieron a la misma fiesta varios ex Gran Hermano (a esta altura, una fija en cada evento de estas características), Wos y L-Gante.

Wanda, que asistió acompañado por Kennys Palacios, su estilista, ladero y amigo inseparable, compartió varias fotos con los exparticipantes del reality. Todos aprovecharon a tener su foto con la empresaria, aunque muchos de ellos ya la habían compartido, cuando Wanda los visitó en la casa, en plena competencia. Por el lado de la China, se rumoreó que en medio de la fiesta tuvo un intercambio por WhatsApp no muy amable con su ex, Rusherking. Y ello explicaría el enigmático tuit de él, donde escribió: “Qué loco que uno nunca termina de conocer a las personas”. Ella, por su lado, no se quedó atrás y junto a una selfi en su IG expresó: “Te rompen el corazón y te piden a cambio amor. Buen domingo para todos”.