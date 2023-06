La enfermedad de Alejandra Guzmán

La cantante y actriz Alejandra Guzmán se volvió un ícono en los años 80 y 90 por su gracia para la música pop y las novelas de moda.

Paso a paso, fue una estrella internacional que supo sentar precedente como una de las primeras intérpretes de pop en México.

Además tiene un arduo proceso de sanación porque pudo recuperarse de las adicciones que enfrentó y salió airosa gracias a sus internaciones en espacios de rehabilitación.

Asimismo pudo fundar una familia con su hija llamada Sofía que hoy tiene una pelea que llegó ante los medios de todo el país.

Paso a paso, la mujer se puso las pilas, retomó las riendas de su vida y de su carrera profesional para volver a los escenarios en giras internacionales, la grabación de discos y una serie de recitales que la llevaron alrededor de todo el globo terráqueo. También supo estar acompañada en muchos shows, como sucedió con Gloria Trevi y Fey.

En la actualidad la mujer está pasándola muy mal porque sufre las consecuencias de la inyección de polímeros en sus glúteos. También de otras intervenciones que se hizo con un médico que enfrenta juicios por mala praxis.

Ahora la mujer se vio obligada a cancelar los compromisos ­laborales porque tiene un síndrome óseo que afecta a su cadera y las piernas. Así afirmó que suspendió sus shows porque: “A pesar de los cuidados y las rehabilitaciones que he tenido, hoy nuevamente se han presentado complicaciones debido a una condición llamada síndrome compresivo radicular en la zona lumbar. Esta situación que me tendrá en reposo absoluto algunos días y que me impide poder estar dando el show pautado dentro de la gira. Nada me duele más a mí y a todo el equipo no poder estar en un escenario junto a ustedes, rockeando”.

La mujer se encuentra en reposo, está haciendo fisioterapia y espera poder salir adelante para retomar su agenda de ­compromisos.