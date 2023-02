La ex de Paulo Londra, furiosa

La ex del cantante está que trina poque su ex quiere revincularse con sus hijas pero también hacer una campaña en redes sociales junto a las herederas. Ademas mostró que está bloqueada en las redes sociales del musico, por lo que no puede comunicarse ni llevar a cabo un diálogo.

Del mismo modo, están en pie de guerra por las manutenciones adeudadas, por una casa que deben alquilar más el auto que traslada a las chicas. Esta guerra dista de quedarse en pie y hasta el momento se encuentra en manos de sus abogados. Por lo pronto ninguno de los dos han dado señales de paz o consenso en esta separación que lleva meses ante la corte.