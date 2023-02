La salud de Chano Charpentier

Hace aproximadamente una semana el excantante de Tan Biónica, Chano Charpentier, fue internado en el Sanatorio Otamendi. Si bien a pocos días de haber ingresado al nosocomio se especuló con que su internación tenía que ver con un cuadro vinculado a sus adicciones, luego se conoció que tuvo un desajuste en sus medicaciones. Luego de varios días, no es mucho lo que se sabe con respecto al estado de salud del cantante. Sobre todo teniendo en cuenta que son varias las recaídas que Chano ha tenido durante los últimos años, y sus fans y seguidores están expectantes de algún parte o comunicado oficial que aporte mayor información y claridad a las cosas.

Vale recordar que quien estuvo desde el primer momento en esta difícil situación fue Marina Charpentier, su madre. Es ella la que siempre está al pie del cañón cada vez que pasa una situación así. Es más, apenas un día después de la internación ella compartió un mensaje a través de sus redes donde expresaba: “Qué liviandad para opinar sobre el dolor de otro, si debe o no debe tal cosa, si puede o no puede tal otra. Nada es tan fácil en los zapatos del otro”, comenzó. “Como siempre, gracias a todos los que rezan, que mandan luz”, agregó, refiriéndose a los fans y seguidores del ex cantante de Tan Biónica. “Por suerte tantas personas aman a Chano y a Bambi y a toda mi familia. Amor y agradecimiento a toda la familia Biónica y a los amigos que bancan. Les pido por favor respeto y silencio a los haters y a los que sacan conclusiones sin saber nada”, cerró.

Justamente fue ella la que en estos días, en una entrevista con Jorge Lanata –quien tiene un vínculo cercano con Chano– brindó detalles sobre el caso. Por ejemplo, que el cantante venía realizando trabajo grupal e individual, que ve a un psiquiatra cada quince días y que se somete a un screening toxicológico que incluye todas las sustancias y, en los últimos resultados, vienen dándole negativo. Según trascendió, además, los días anteriores a la internación él no venía teniendo inconveniente alguno, sino por el contrario, estaba dedicado a la música y frecuentando una nueva relación.

Además, en esa misma entrevista ella explicó por qué no difundieron ningún parte oficial. “No damos parte primero porque estábamos en un fin de semana largo, y además no sabíamos qué decir, yo no sé de medicina”, dijo. Y agregó: “Lo que sí sé es que mi hijo es un adulto de 41 años y tiene derecho a preservar su intimidad. Sabemos que cuando esté bien va a contar todo lo que pasó, que lo cuente él. Lo que dicen de que tomó opioides, esto o lo otro... Los toxicológicos dieron que no tomó nada”.

Marina contó apenas un poco respecto al porqué de la internación del músico y dijo: “Creemos que puede haber cometido errores en la ingesta de la medicación. Tiene un solo riñón, no tiene bazo y solo un pedazo de páncreas”. Y se refirió también a que la gran cantidad de cigarrillos que fuma Chano complicó un poco más la situación, ya de por sí compleja.

A propósito del tema, volvió a circular en redes y fue tendencia durante la tarde del viernes un video de una entrevista que le hacen a Chano donde se refiere sin pruritos a la situación que está atravesando. Allí, hablando con la entrevistadora dice: “Tengo mi terapeuta, tengo mis cosas, ¿vos me querés ayudar un día? Si un día me ves haciendo algo, botoneame”. Y también: “Yo creo que no va a pasar, que no voy a consumir más. Porque estoy bien hace un montón de tiempo”.

Por último, una de las que se sumó a las referencias sobre el músico fue la panelista Estefanía Berardi. Ella contó que había tenido una conversación con el músico hacia mediados de enero y que el confesó no estar consumiendo drogas. Además, dijo que se lo escuchaba muy bien. “No sabés lo bien que estoy. Estoy limpio”, detalló Berardi que le habría contado Chano en aquel intercambio. Mientras tanto, los familiares, los fans y los simpatizantes de Chano están a la expectativa de su pronta recuperación y de poder escuchar de primera mano qué es lo que pasó; siendo un artista muy querido en el medio.