¿El Indio Solari se aleja de los escenarios?

Una dura noticia para los fanáticos del Indio Solari, luego de que este anunciara que podría alejarse de los escenarios. ¿Será definitivo?

Carlos Alberto Solari, más conocidio como Indio, dialogó con el periodista español Mariskal Romero y se refirió a la posibilidad de abandonar las tablas debido al Parkinson que padece.

“En este momento está entreabierta esa puerta, porque mi enfermedad, más allá de lo que te quiera contar, porque no quiero que transformar esto en una cosa crítica, no me permite estar en mi mejor versión. Ya no tengo más ganas de seguir, de ser un artista que está peleando en el escenario. El Indio ya cumplió su tiempo, y el míster no tiene vocación de directo, tiene ganas de hacer música y que la toque quien quiera” expresó el músico.

Por otro lado, confesó que alejarse de los escenarios es algo que tiene "decidido desde hace mucho tiempo, desde que les entrego, les regalo la banda, la marca, a Los Fundamentalistas, porque se portaron conmigo con entusiasmo, con emoción, durante 15 años que estuvimos juntos" y sostuvo : "Ya sabía que cuando me llegara lo del artista jovato, no quería estar ahí arriba. Estoy preparado, no estoy sufriendo ni penando, no extraño mucho el escenario, por momentos cuando los veo a los chicos me viene una cosita, pero no es un drama".

De igual manera, si bien se aleja de los shows en vivo, aclaró que quiere seguir escribiendo canciones: "Lo que más me gusta es hacer diez, doce canciones nuevas para que las cante la gente, y eso sí me costaría tener que dejarlo. Pero me quedo tranquilo, porque los chicos están haciendo un muy buen directo, es una banda que suena de puta madre y los quiero tanto que disfruto con ellos” dijo.

Habrá que ver si la decisión es definitiva o si el Indio dará marcha atrás, aunque claró está que los fans esperarán una despedida a lo grande.