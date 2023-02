Wanda estalló contra los que la criticaron

La empresaria e influencer dejó un poco de lado su agenda de trabajo y ocio mientras está en Río de Janeiro para dejarle un mensaje bastante picante a quienes la criticaron luego del posteo que hiciera a propósito del cumpleaños de su hijo Benedicto, fruto de su relación con el exjugador de fútbol Maxi López.

Resulta que por motivo del cumpleaños número once ella compartió una emotiva publicación en su IG, y las repercusiones fueron muchas. Allí, junto a varias fotos del niño escribió: “Benedicto, soy la mamá más afortunada de tener un hijo como vos. Como te digo siempre: ¿Qué sería de mi vida sin vos? Te amo con todo mi alma”. Y luego agregó: “Sos tan importante para tus hermanos porque estando en el medio te supiste ganar el lugar de un hermano e hijo que se preocupa y ayuda a todos. Nunca cambies y que Dios te de siempre salud. Y nunca te olvides cuánto te ama tu mamá. Felices 11 años, Bomber”.

Vale recordar que además del cumpleañero, Wanda tuvo a Valentino y Constantino con Maxi López y a Francesca e Isabella, fruto de su relación con Mauro Icardi.

Así las cosas, Wanda cosechó más de doscientos mil me gusta y muchísimos seguidores se sumaron a los buenos deseos para el niño. Pero ella no dejó pasar y reparó sobre todo, en aquellos que señalaban a modo de crítica que se encontraba de viaje por Río de Janeiro y, por ende, no estaba junto al chico en su día.

Habló duramente por esa misma red social mediante un video. Frente a la cámara y calma, aunque dejó entrever su enojo comenzó: “Quiero hacer una reflexión”. “Es increíble la cantidad de mujeres, eso es lo que más me llamó la atención porque después pedimos igualdad, que me preguntan por qué no estoy con mi hijo. Mi hijo, gracias a Dios, está pasando su cumpleaños con su papá. Tantos años lo deseó, porque su papá tenía una carrera de futbolista y no dependía de él que muchas veces, en los once años, no pudo estar. Y yo estoy muy feliz de que mi hijo pueda estar con su padre”, agregó.

El mensaje señala, además, que nunca nadie mencionó que durante todos estos años el padre no podía estar allí por motivos laborales y que ahora, justamente, era a la inversa. Indicó que Maxi López había viajado a Buenos Aires para, en efecto, acompañar a Benedicto y a sus otros hermanos para el festejo.

“En estos 11 años y los 14 del más grande, ¿dónde estaban todas esas mujeres en los cumpleaños que el papá no estaba? Daban por hecho que el papá estaba trabajando o que dejaba a sus hijos en buenas manos, conmigo, que jamás les hice sentir la ausencia”, añadió. “Todas esas mujeres que en el momento no decían nada, daban por hecho que estaba ­conmigo, pero ahora que está con su papá, soy la peor”, continuó. Por último, cerró: “Es increíble que venga sobre todo de mujeres, que después pedimos igualdad. Son las primeras en salir a atacar, me parece que somos muy machistas”.

La grabación estuvo disponible unos momentos y luego fue borrada, dado que por motivos laborales y algunas exigencias de contrato le piden a la mujer que ciertos contenidos no estén ­disponibles mucho tiempo. Pero así y todo alcanzó para que se viralizara y fuera visto por miles de seguidores y fans. Asimismo, durante todo este tiempo, tanto Wanda como Maxi -y Mauro Icardi- se encargaron de dejar bien en claro que por encima de cualquier diferencia de vínculos y cuestiones d divorcios, está el bienestar y la educación de sus hijos.