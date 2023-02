Martina de Gran Hermano: “Mi objetivo era trabajar con las redes sociales”

Curiosa e inquieta, Martina Stewart fue una de las integrantes de Gran Hermano que dialogaron con este multimedio sobre las vivencias dentro del reality más imponente del mundo.

—¿Bajo qué condiciones te enteraste sobre la inscripción al certamen?

—Primero me llegó la información sobre la posibilidad del inicio del programa. Sin embargo, un día vi que subieron la publicidad a la televisión y ahí me dije: “Mirá vos”. Después hablé con mi hermano, hice el casting así nomás y lo mandé. Ese fue el día en que decidí entrar, digamos.

—¿Tuviste conciencia sobre cómo tus dichos llegaron a generar más de una polémica dentro de la casa? Y para toda la sociedad...

—Sí, la verdad es que no puedo renegar de eso porque fue lo que me hizo entrar, pero también lo que me hizo salir. Fue una presentación que se hizo como con un personaje, fueron dichos que a mí no me representaron dentro de la casa, entonces estoy más que tranquila. Para todos los que lo entendieron, está buenísimo. Y para los que no, la verdad es que no me mueve un pelo porque la gente que en verdad me conoce sabe cómo soy. De esta manera, me preocuparía más por la gente que adentro tuvo sus dichos o sus comentarios negativos y que sí realmente lastimaron a la sociedad pero que quizá no los levantan, como sí levantaron mi presentación. La verdad es que no me representa, porque esos dichos los hubiera mantenido dentro de la casa.

Yo quería, más que nada, poder trabajar con y en las redes sociales. Es decir, ese fue mi objetivo al entrar en la casa. Además, siempre tuve en claro que quería divertirme y pasarla bien.

—¿Qué expectativas tenés ante esta nueva realidad en tu vida?

—Quiero conocer lugares nuevos, tener trabajos nuevos, personas nuevas. Esto es algo que te lleva a concretar cosas que nunca pensaste que ibas a hacer. Yo estoy muy contenta con todo esto. Viajé por trabajo, cosa que siempre estuvo en mi cabeza poder hacerlo. Lo cumplí hace unos meses. Siempre tengo proyectos nuevos, con ganas de aprender y conocer gente nueva. Siempre con las puertas abiertas, esperando a ver lo que llega. Es como que hoy estoy viviendo el día a día y disfrutando porque nunca sabés para dónde va a salir.

—¿Quién creés que va a ganar en esta edición?

—La verdad es que mi ganador es Nacho. Ojalá que lo logre, pero entiendo que está peleado con Marcos y Romina. Eso lo hace difícil.

—¿Hiciste amigos dentro de la casa?

—Hice buenas relaciones dentro de la casa, la pasaba muy bien con More y Cata. Me divertía mucho. Hoy, por fuera, sigo teniendo contacto de amistad con Cata y Tomi. Todos los demás son mis compañeros de reality, tengo la mejor y soy superrespetuosa. De igual forma, no fui a hacer amigos, pero bueno, me quedaron esas dos lindas amistades.

—¿Vas a hacer teatro o televisión?

—Me encantaría hacer televisión, pero para teatro tengo que estudiar y practicar mucho. Mi idea es en marzo empezar una escuela de teatro para tener un respaldo atrás y entender un poco al medio. Más que nada para estar capacitada. No me gustaría estar en un lugar y no poder aprovecharlo al ciento por ciento. Creo que hay que estudiar para todo. Así que, bueno, ya estoy anotada para empezar en marzo.