Avril Lavigne rompió su compromiso

Por unos años, la cantante Avril Lavigne y su colega Mod Sun compartieron un noviazgo que decantó en una pronta convivencia y un compromiso acaecido en una gira que realizaban en el viejo continente. La idea era mudarse prontamente a una ciudad europea y allí mantener unas vacaciones con un estricto perfil bajo, mientras organizaban la boda de sus sueños.

Sin embargo como no todo lo que brilla es oro, la pareja decidió anunciar que seguirían por caminos separados. Aún no se sabe que es lo que ha sucedido. Lo certero es que atravesaron una crisis hasta que no pudieron seguir adelante y por eso decidieron separarse para evitar que el dolor fuera más profundo. Es más, la última vez que fueron vistos juntos fue en la entrega de los premios Grammy, que tuvo una gala y una cena de celebración.

Por otro lado, se había rumoreado que la mujer tenía un romance con un rapero de nombre Tyga, aunque luego aclararon que son solamente amigos. Vale recordar que Avril anunció su compromiso mediante las redes sociales a traves de un posteo romántico que rezaba: “Fue el pedido más romántico y perfecta que podría haber deseado. Estábamos en París en un barco cruzando el Sena. Había un violinista, champán y rosas. Parecía como si el tiempo se hubiera paralizado, como si solo estuviéramos los dos”. Los anillos tenían grabados sus nombres y los emoticones preferidos que solían usar en sus mejores momentos de amor.

Con su tercer matromonio hecho añicos, por ese entonces la mujer decía sobre su compañero: “Hizo cada día mejor, era como si lo conociera de siempre. A medida que el tiempo pasaba las cosas mejoraban y se sentía increíblemente natural. Hicimos click y me preguntaba si debería estar haciendo eso, pero la vida es corta”. Hasta el momento ninguno habló sobre el asunto y guardan un profundo silencio mientras trabajan en los próximos lanzamientos de sus carreras como solistas.