Luis Ventura confesó haber sufrido un episodio de abuso sexual

La semana pasada, el mundo de la televisión se vio sacudido cuando la conductora Georgina Barbarossa confesó haber sufrido un acoso sexual por parte de Jorge Porcel. Ella comentó que nunca hizo público el hecho por cuestiones laborales, ya que temía que no la llamaran más o que eso coartara sus posibilidades.

Las exvedettes Sandra Villarruel y Sandra Míguez salieron en defensa de la mujer, y admitieron también haber sido víctimas del capocómico. De todos modos, hubo comentarios en contra, como los de Amalia “Yuyito” González, quien se diferenció de las declaraciones.

Pues bien, ahora el que manifestó algo muy similar fue el propio periodista y conductor Luis Ventura. Lo hizo en televisión, en el programa A la tarde, junto a Karina Mazzocco.

Allí, mientras se debatía sobre lo contado por Barbarossa, Ventura ofreció su testimonio. “No se denunciaba porque a lo mejor se vivía de una manera menos traumática, porque todo el mundo jugaba su partido” comenzó. Luego, frente a las inquietudes de sus compañeras de piso, expresó: “Yo lo he sufrido en un canal de televisión y con un productor de primera división. Estaba recién casado, era muy jovencito. Fui a ­trabajar como productor a un programa con estelaridad dentro de la programación de Canal 7”.

“Me llevó una gran figura que es gran amigo mío. Pero dentro de ese organigrama, de esa pirámide laboral, había alguien que a lo mejor me estaba mirando con otros ojos”, agregó.

Como si esto fuera poco, se animó a brindar algunos detalles, aunque no dio el nombre de la persona en cuestión: “Un día (el productor) me invita a una fiesta, y me hostigó de una manera, me incomodó. Y lo paré en seco. Le dije: Mirá, lo que me estás proponiendo no es mi elección. Tengo bien definido lo que quiero. Estoy recién casado, no me jodas”.