La nueva vida de Moira Gough

Reconocida por su fuerte paso por las pasarelas como modelo de alta costura, su rostro se hizo familiar por la popularidad que le valió su participación en un comercial de chocolates. Con esfuerzo y perseverancia se logró un espacio como las jóvenes “lolitas” de los años 90 junto a otras colegas como Nicole Neumann, Carola Del Bianco, entre otras.

En ese intenso recorrido, formó parte de Jugate conmigo, un ciclo que ideado, producido y conducido por Cris Morena, que estaba dedicado al público adolescente, tenía juegos, música en vivo, entrega de premios, concursos de baile y una novela que daba cuenta de los asuntos inherentes a esa etapa del crecimiento.

Sin embargo, en pleno auge de su juventud más la fama internacional que supo obtener, estos no fueron los mejores momentos según recuerda. No es la única que puede hacer este racconto, muchos participantes del ciclo declararon que no fue del todo positivo.

Además del modelaje, la chica también supo dar sus primeros pasos como conductora y actriz. A pesar del éxito cosechado no llegó a sentirse a satisfacerla, entonces en plena cúspide y apogeo de su fama, tomó un avión rumbo a otros países para buscar lo que tanto anhelaba.

El primer destino, por casualidad, fue México, allí estuvo un tiempo considerable sin saber que se convertiría en la patria donde conocería al hombre de su vida y fundaría una familia. Así sucedió que la chica repleta de inquietudes, naturalidad y luminosidad encontró otros horizontes hace casi 23 años, en tierras aztecas.

Con una carrera profesional que dejó en stand by, en su nuevo destino la muchacha conoció a un político de nombre Carlos Puentes. Al poco tiempo ya se encontraban bajo el mismo techo y la boda fue el siguiente paso. Asimismo, hace casi 10 años, el matrimonio le dio la bienvenida a su pequeña hija Mía, que es su mejor compañía.

De forma reciente, la exmodelo afirmó en una entrevista radiofónica en un medio de alcance internacional: “Yo estoy súper contenta adonde vivo y la vida que construí. Extraño por momentos, pero no lo suficiente como para volverme”. Al llegar al otro país, Moira continuó por un tiempo en su profesión aunque también quiso probar suerte del otro lado convirtiéndose en mánager, socia en una agencia y productora.

Radicada en una gran ciudad, luego debió dejar de lado su oficio porque se instalaron en un estado ­alejado donde su esposo cumple funciones como político. Así la familia hizo otro gran cambio de vida en función del crecimiento profesional del jefe del clan.