Los días agitados de Wanda Nara

Es sabido que por donde pisa Wanda Nara se genera un torbellino o casi. Las luces, las cámaras, la atención giran hacia donde ella esté, sin dudas. Mientras ella acumula millas y millas por medio mundo, pasó fugazmente por el país para luego dirigirse en un viaje relámpago a Brasil junto a su hermana Zaira. El viaje a tierras vecinas sería por compromisos comerciales.

Entre tanto, desde el programa Socios del espectáculo pudieron hacerle algunas preguntas horas antes de que abordara el avión a Brasil. Entre otras cosas, allí contó que a pesar de la separación de Mauro Icardi, siempre comparten mucho tiempo juntos.

“Estoy siempre con Mauro porque estamos juntos con la familia, nos vemos muy seguido” dijo. Y confesó que pasó un día de San Valentín muy hermoso y rodeada de amor, aunque no dio ninguna especificación ni detalles de cómo o con quién lo pasó.

También se refirió al reciente casamiento de su padre Andrés con Alicia Barbasola, que no solo fue anunciado de manera sorpresiva sino que también fue tendencia en redes por algunas fotos que circularon. Wanda no estuvo presente en la celebración amorosa de su padre, aunque aclaró que se lleva bien con la mujer. Vale recordar que ambos estuvieron muchos años distanciados sin siquiera hablarse, hasta fines de 2022. Sobre ello comentó: “Siempre es muy lindo. A mí me encanta la familia unida. Soy un poco antigua en eso”.

También contó de algunos proyectos laborales nuevos que andan rondando y que estarían relacionados con el mundo de la pantalla y la actuación. “Me parece que el pelo morocho me lo voy a dejar porque gustó para un proyecto, también. Así que va a quedarse. Me estoy preparando para eso. Tengo tres coaches y la última vez que estuve en Buenos Aires estuve preparándome. También estuvimos por Zoom. Me los presentó la gente de Telefe”, indicó. Obviamente que al referirse el reciente cambio de look que se realizó, donde pasó de un pelo bien rubio a lucir un llamativo color morocho, le preguntaron por La China Suárez, quien también se cambió el color de pelo casi en los mismos días.

Fue allí que confesó que tiene bloqueada a Suárez de sus redes y que por ello no se entera de sus cosas. “El cambio de pelo lo hice para la película. A mí no me gustaba al principio, pero a muchos les gustó. Aunque seguramente vuelva al rubio” agregó.

Vale recordar que Wanda será la conductora de la nueva edición de MasterChef, noticia que tomó por sorpresa a muchos en el ambiente televisivo. También se refirió a ello: “El programa era de Santi (del Moro) y él decidió no hacerlo. Sé que hicieron un par de pilotos, yo grabé uno. Y después fue decisión del canal. Pero hay un montón de proyectos. De hecho, yo pensé que iba a hacer otra cosas y me terminaron llamando para esto”.

A su vuelta de Brasil, ella deberá empezar con las grabaciones para el nuevo reality culinario. Esto es un desafío muy grande para ella, dado que será la primera vez que esté al frente de la conducción de un programa. Esta nueva edición tendrá nuevamente de jurados a Donato de Santis, German Martitegui y Damian Betular.

Por si fuera poco y ya desde tierras brasileras, desde donde compartió divertidas historias en medio del carnaval más grande del mundo, saludó a su ex Mauro Icardi por su cumpleaños. Junto a una foto donde se lo ve a él y a Francesca e Isabella, las hijas que tienen en común, le escribió: “Que Dios siempre te dé salud. Lo demás lo tenés en cantidad. Feliz cumpleaños. Disfrutá con lo mejor que te di en mi vida”.