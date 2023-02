Fede Bal habló sobre su estruendosa separación

Era sabido que no se acabaría de un día para otro. Sin dudas, a lo que es la novela del verano -la separación del actor Federico Bal y la empresaria Sofía Aldrey, a raíz de sucesivas infidelidades de parte de él- le queda mucha tela para cortar.

Una de las que se vio muy afectada por todo lo sucedido es Estefanía Berardi, ya que fue apuntada como una de las personas con las que el actor engañó a su pareja. Eso no es ninguna novedad, pero sigue corriendo agua bajo el puente.

La panelista no se presentó al programa durante el día viernes y se agudizan los rumores de que abandonaría el programa. Por ejemplo, el conductor Ángel de Brito instó a sus seguidores a que le hicieran preguntas por IG y varias fueron en ese sentido. “Veremos cómo sigue”, dijo cuando le consultaron qué pasaría en caso de que Berardi demande al canal y al programa. “¿Cuándo se va Estefi Berardi del programa?” consultaron. “Hoy no viene, se siente mal”, aclaró. Otro preguntó cómo era la relación de ella con el resto de las panelistas. “Fría”, fue la escueta respuesta de De Brito.

Por su lado, Berardi también admitió consultas de su audiencia. Allí dejó en claro que ya había renovado contrato por todo 2023 y que la relación con el conductor y con el resto del programa es de lo más normal. Vale recordar que hace pocos días confesó en vivo haberse sentido un poco hostigada -y con cierto ensañamiento en especial de parte de Yanina Latorre- por todo lo relacionado con Bal y Aldrey.

Obviamente, esto es apenas la punta del ovillo, porque la actriz Carmen Barbieri, mamá de Federico Bal, se manifestó en relación a la situación. Si bien la conductora se mantuvo alejada de las declaraciones y trató de mantener un perfil bajo, fue consultada en televisión por el programa Implacables.

Lo primero que reveló fue sentirse muy triste por todo lo que está sucediendo. Luego agregó: “Recién hablé con Federico, le dije: Ya pediste las suficientes disculpas. No puedo evitar estar triste. Todo esto me remueve mi historia y la de Fede, desde hace mucho tiempo”. Barbieri expresó también que, a pesar de todo lo que está ocurriendo, mantiene un fuerte cariño hacia Sofía y que la quiere como una hija.

“La verdad es que hubiese querido hablar, pero no puedo mandarle un mensaje porque se lo da a los periodistas”, aseveró. “Es una cosa tan íntima lo que quiero decirle, y sentida, porque soy como una mamá más; porque yo la quiero mucho. La quiero, la voy a seguir queriendo, y quiero mucho a su familia”, completó.

El propio Federico Bal se refirió a todo lo que está pasando. El artista fue interpelado en vivo por un móvil de televisión. Vale recordar que durante los primeros días de estallado el caso, el actor (que se encuentra en Villa Carlos Paz protagonizando la obra Kinky boots) trató de manetenerse en silencio y alejado de las cámaras. Apenas compartió unas imágenes de descanso, relax y meditación en las afueras de la ciudad de Córdoba durante el fin de semana pasado.

Pues bien, hace unos días retomó el vínculo con algunos movileros y el fin de semana se refirió a todo lo que está pasando. “En el trabajo, un diez, ahora en lo personal, bueno, es muy difícil todo lo que estoy pasando, estoy haciendo lo que puedo y trato de no hablar mucho de eso”, informó.

Y agregó, respecto a la repercusión en redes y los memes que se generaron: “Es lo único que me divierte de todo esto, la creatividad de la gente que ve esta situación como una novela, la vive así. Hay un texto de la obra, en donde desde el personaje de Lola que interpreto, digo que amo a las mujeres, que las quiero, las venero y las idolatro y enseguida aclaro: Por eso tengo tantos problemas. Y la gente se ríe y agradece que comparta esto”.

Claro que no pudo evitar referirse a su ex y a la situación en la que se encuentran. “Ojalá pudiéramos sentarnos a tomar un café con Sofía dentro de un tiempo, porque mi mamá sufre mucho con esto, se querían mucho con mi ex”. cerró. Hay que recordar que durante la semana circuló con fuerza el trascendido de que Fede Bal le habría pedido a Fernando Burlando -abogado designado por Berardi para su representación- que retirara la demanda que Berardi va a iniciar por revelar y compartir sus chats. “Sofía no merece ningún juicio”, dijo Bal. Pero la panelista seguiría muy firme en su postura. La semana recién comienza y lo cierto es que puede pasar cualquier cosa.