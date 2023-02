Paris Hilton en su mejor momento

Reconocida por ser la heredera de la fortuna de la dinastía Hilton, el imperio de los hoteles, Paris vivió entre algodones y en su primera juventud fue el centro de la mirada de todos los paparazzis debido a sus conductas picantes y atrevidas.

Con el paso del tiempo esta situación quedó en la nada y la mujer se abocó a estudiar y trabajar. Mientras, formaba pareja con otro heredero llamado Carter Milliken Reum.Vale mencionar que formalizaron su unión civil en el 2001. La última noticia de los famosos (que tienen cuarenta y dos años) es que el pasado enero se convirtieron padres de un bebé. La noticia fue brindada a través de las redes sociales con el epígrafe: “You are already loved beyond words”. Además mostraron una imagen del niño y su mano para los 22 millones de seguidores que tienen en sus cuentas personales. El heredero llegó a este mundo mediante la subrogación de vientre.

Mientras aprovecha la promoción y lanzamiento de su libro titulado Paris: the memoir a través de sus cuentas y la web personal, la mujer dio a conocer cuál es el significado del nombre de su hijo. Los tortotlitos decidieron que debería llevar el nombre de una ciudad, porque así lo habían deseado y soñado. Es por ello que lo bautizaron como Phoenix, en homenaje al poblado estadounidense. Sin embargo, para seguir con una tradición familiar, también agregaron otras denominaciones. Entonces, la identidad completa del niño es Phoenix Barron Hilton Reum.

Por otro lado, en otra producción que lanzó a fines del 2022 y que tiene formato de podcast llamado This is Paris, la mujer, que también es modelo y disc jockey, afirma que el segundo nombre de su niño hace honor al empresario estadounidense llamado Barron, que dejó este mundo en septiembre de 2019 y le legó una fortuna en sus manos.

Respecto a ello, dijeron: “Siempre fue mi mentor y admiraba mucho a mi abuelo. Éramos muy cercanos y lo extraño todos los días. Así que realmente quería honrarlo al poner su nombre en el nombre de mi primer hijo”. Ante esta situación, la mujer buscó ayuda en brujas, adivinos y mediadores para poder comunicarse. La chica también aseguró que la identidad del infante representa “la esperanza, el renacimiento y la transformación” para su núcleo familiar, ya que fue deseado y esperado. Incluso, ella estuvo presente en el momento del parto que transcurrió en una clínica privada en Los Ángeles.

Por último, la mediática eligió mantener una privacidad estricta sobre la familia y la llegada de un nuevo integrante porque así querían disfrutarlo”.

“Fue muy agradable mantenerlo así, porque siento que mi vida ha sido tan pública. Realmente nunca he tenido nada que sea solo mío”, expresó acerca del momento tan ansiado. La blonda tuvo que disfrazarse al momento de la llegada de su hijo al mundo para poder entrar en la institución médica sin ser reconocida por la prensa especializada.

Ahora, la familia se encuentra disfrutando unas vacaciones soñadas en el Viejo Continente, aprovechando la privacidad y ­alejándose de los compromisos mediáticos que han asumido a lo largo de sus carreras profesionales.

Siempre dando para hablar, Paris confesó en sus producciones biográficas que antes de conocer al amor de su vida y flamante esposo, estaba tan ansiosa y confundida que creyó ser asexual: “Cualquier cosa sexual me aterrorizaba (...). Me consideraba la ‘bandida de los besos’, porque solo me gustaba besar. Muchas de mis relaciones no funcionaron por eso”.

En este sentido, reveló que su esposo es la persona ideal: “Con Carter finalmente cambié. Disfruto de poder conectarme con mi esposo. Él no es famoso. Es inteligente, viene de una buena familia. Es una buena persona. Era lo opuesto a lo que estaba acostumbrada cuando buscaba hombres”. Ambos se conocieron hace más de 20 años en una comida que organizaron. Entablaron una relación y antes de la pandemia se fueron a vivir juntos.

Finalmente, como se llevaban tan bien, decidieron ir por más y pasaron por el altar: “A lo largo de los años, siempre he buscado a mi pareja. No solo alguien con quien compartir mis sueños, sino un hombre con quien construir un futuro. Yo buscaba a mi igual: alguien que no estuviera fascinado con Paris Hilton, sino alguien que viera mi verdadero yo y me amara por lo que soy”.