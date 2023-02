Julieta Prandi sigue firme en la denuncia contra su ex

El pleito judicial que lleva a cabo la actriz Julieta Prandi contra su ex, el empresario Claudio Contardi, sigue su curso. Y durante el día de ayer fue justamente su abogado patrocinante, el mediático Fernando Burlando, quien brindó una entrevista televisiva dando detalles del caso, que viene desde 2019.

Así las cosas, Burlando contó: “En este caso, estamos a muy corto plazo de que esta causa pueda ­elevarse a juicio. Fue elevada y ­apelada por Contardi, y está a punto de definirse por la sala Primera de la Cámara de Garantías de Campana”. Y luego agregó: “Cuan­do hay temas de esta naturaleza, cuando hay abusos denunciados y delitos tremendamente graves, el tránsito que va recorriendo paralelamente la Justicia en cabeza con esas víctimas que denuncian es agónico, es demoledor”.

Vale recordar que hasta hace apenas unas semanas, Burlando fue el abogado representante de la familia de Fernando Báez Sosa, en el caso donde se condenó a los ocho rugbiers implicados. En este caso, el abogado también se animó a dar detalles de la causa de Prandi contra su exmarido. “Estamos ha­blando de 144 hechos de abuso agravado, y la pena más grave que pueda establecer el Código Penal en cuanto a años”, expresó. Otro de los abogados que se refirieron al caso, y que supo acompañar a la actriz, en su momento también se manifestó con respecto a este punto: “Se espera una pena que podría alcanzar los 50 años de prisión o reclusión. Los jurados populares van a tener que resolver el veredicto, y el juez técnico es el que determina la pena a imponer”.

Vale recordar que hace apenas unos pocos meses, en momentos donde Prandi todavía era la conductora del programa Es por ahí, ella se había tomado un tiempo al aire para comentar sobre la situación en la que se encontraba. Visiblemente emocionada, había dicho: “Me tomo esta licencia de aclarar algunas cosas y agradecer a la gente, a los periodistas y medios que se han acercado y difundido con verdad lo que tiene que ver con el avance de mi causa de la parte judicial. Algunas cosas que han trascendido son del ámbito privado, sobre lo cual creo que entenderán que no me voy a prestar en una entrevista o en un medio a hacer una especie de catarsis emocional”. Y luego había agregado: “Para mí es un día a día, una lucha constante, un reiniciarme y reconstruirme todos los días. Y tengo que luchar con eso, como todas las mujeres que han atravesado violencia o algún tipo de abuso. Me fui amenazada de muerte de mi casa”.

También, hace apenas unas semanas Julieta Prandi brindó una entrevista íntima con la periodista María Laura Santillán, en la que contó detalles poco conocidos del caso. Allí, abierta a repasar lo sucedido y muy afectada, contó, por ejemplo, el día que finalmente pudo irse de su casa, con lo puesto. “Fue el 14 de febrero de 2019, porque decidí irme de mi casa, recuperé mi libertad. Le había pedido el divorcio en marzo de 2018, pero seguí viviendo un año más con él. Me controlaba cada paso. Pero pude armar un flete para llevarme la ropa e irme”, dijo. Y agregó: “Volví a nacer”. En aquella ocasión, junto a Santillán, confesó que fueron “los peores años de su vida”, cuando, junto con el papá de sus hijos se fueron a vivir a Escobar. Entre lágrimas contó que “ya no quería despertar más” y que lo que vivió fue un horror. “Fue el infierno en la tierra. Lo que me hizo a mí, lo va a pagar. No tengo nada que ocultar, lo voy a aplastar como a una cucaracha”, expresó.

La denuncia contra su ex no es solo por violencia física, psicológica y económica; también por “abuso sexual con acceso carnal agravado”, tal como lo definió su abogado.