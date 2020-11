“La Flaca Escopeta fue una suerte de dibujo animado con valores”

Artista de todos los lenguajes posibles, Linda Peretz cosechó una trayectoria inmensa en teatro y televisión. Asimismo, dado su perfil curioso e inquieto, siempre está inmersa en diversas producciones personales plasmadas en el dibujo, la escritura, la producción escénica o el ensayo de los proyectos venideros que quedaron truncos debido a la pandemia y al cese de las actividades dedicadas al espectáculo, el entretenimiento o la cultura.

Su labor es recordada por grandes y chicos ganándose una notable popularidad gracias a la Flaca Escopeta, un personaje entrañable.

Durante una entrevista íntima con este medio, la actriz rememoró el mentado rol y se expresó sobre su labor en la Casa del Teatro, una institución de apoyo más que importante para los intérpretes en general.

—¿En qué proyectos estás inmersa?

—Estoy con el objetivo de engrandecer la Casa del Teatro como institución, más allá de mi trabajo como actriz, porque tengo dos proyectos en una carpeta para cuando abran los teatros poder llevarlos a cabo. En estos momentos no puedo hacer ningún plan concreto porque no está permitido aún. En toda la Argentina aún no está esa posibilidad.

—Tu personaje de la Flaca Escopeta

continúa perpetuo en los que crecieron en esos tiempos. ¿A qué se debe esa vigencia?

—Fue creada a partir de haber hecho Popeye y Olivia en el teatro, una especie de continuidad del personaje, una suerte de dibujito animado con ciertos valores morales y estéticos. Así fue que surgió, siendo tan entrañable para los niños, y por eso sucede su durabilidad. Estamos frente a un personaje que tiene dulzura, magia, poderes, va y viene por el universo como si fuera su propia casa. Ahora hace bastante que no lo interpreto pero quizá regrese en algún momento.

—En estos tiempos tan difíciles, ¿cuál es la importancia del arte para sobrellevar los días?

—Justamente hay que capitalizar lo transcurrido, lo transitado sobre todo en las cosas malas para volcarlas al arte que es la única manera de poder analizarlas. En este momento estoy pintando, dibujando, es una forma de sobrellevar la cuarentena con creatividad, producción y actuación. La pandemia la sufre otra gente mucho más que yo, lamento la situación crítica que está pasando el país en lo social, económico y político.

—¿Cómo es el cotidiano en la Casa del Teatro? ¿De qué formas se los puede ayudar?

—Estamos tratando que los pensionados en su totalidad, que es una población riesgosa para esta pandemia porque se trata de adultos mayores, no salgan, que tengan una vida tranquila. De esta manera, hasta ahora, no se ha enfermado nadie. Tenemos las posibilidades para que los interesados puedan ayudar a esta institución a través de donaronline.org, así aportan dinero directamente. También pueden acercarse a Avenida Santa Fe 1243 para traer prendas para la boutique, que es un recurso más que interesante para nosotros.