La foto de la China Suárez que desconcertó a sus seguidores

Eugenia “China” Suárez compartió una foto que descolocó a sus seguidores de Instagram. En la imagen se la puede ver sentada frente a un espejo, con su hijo Amancio (2) en brazos mientras una mujer le seca el pelo y la peina. Aunque la foto parece ser una de las típicas escenas de la cotidianeidad que la artista suele compartir en sus redes, algunos usuarios señalaron el parecido entre la mujer de chaleco negro que la acompaña en la postal y la exempleada de Wanda Nara. Y para despejar cualquier tipo de duda, recurrieron a la periodista Estefi Berardi, especialista en los comportamientos de los famosos en las redes sociales.

En concreto, lo que los usuarios se preguntaron fue si la señora que está peinando a la China en la foto es Carmen Cisnero, la trabajadora que estuvo en la lupa de los medios en las últimas semanas por sacar a la luz que Wanda Nara no le habría pagado el sueldo y que no podía volver a la Argentina.

De confirmarse esta versión que comenzó a circular, no cabe duda que se abriría un nuevo capítulo en el caso mediáticamente conocido como el Wandagate. Este nació cuando Wanda Nara encontró una serie de controvertidas conversaciones entre su esposo, el futbolista Mauro Icardi, y la China Suárez. Pero inmediatamente Estefi Berardi se encargó de desmentir este rumor e hizo hincapié en que la ­misteriosa mujer de la foto no es ­Carmen, aunque admitió que se parece mucho.

“¿Viste la historia de la China?”, le consultó una seguidora. “(Está) con Carmen, la empleada de Wanda”, afirmó. La periodista citó la pregunta de la usuaria y señaló: “No es Carmen. Pero es parecida, ¿no?”.

La trabajadora doméstica habló sobre las malas condiciones laborales en las que se encontraría trabajando en Italia, y la imposibilidad de volver a la Argentina por la falta de la documentación necesaria.

Visiblemente preocupada, relató a través de un audio que se encontraba en un campo de Milán y sin plata, que por eso mismo pedía ayuda para poder volver al país. Por su parte, Wanda negó que la mujer se encontrara trabajando en malas condiciones y durante su estadía en Argentina se encargó de gestionar el viaje.

Cuando finalmente pudo retirarse de la casa, Carmen habló sobre el calvario que vivió con Nora Colosimo, la madre de las hermanas Nara. “Les di las valijas y la vieja (Colosimo) revolvió todas las dos valijas. Los bolsillos de la campera, la billetera, todo, así que bueno, que Dios las ayude. Me revolvió la valija, todo me tiró en el piso, tuve que poner mi ropa en pelotitas. Me revisó las botas, los abrigos, metía la mano, ponía la cámara, no sabes lo que fue eso, para mí fue interminable”, explicó Carmen en un audio que trascendió en LAM.

Al llegar a nuestro país, la mujer fue abordada por las cámaras de LAM y reveló que la madre de Zaira y Wanda Nara eliminó las pruebas que ella tenía en su teléfono móvil sobre los reclamos que hizo públicos. “Con Nora, ¿qué pasó? ¿Es verdad que te sacaron el pasaporte y el celular?”, le preguntó el movilero del ciclo, y Carmen, sin rodeos, contó lo sucedido: “El celular me lo había sacado para mirar todo lo que yo tenía. Me dijo que iba a llamar a la Policía y no sé qué”.

“También me borró todos los chats, me revisó el celular. Pero dejala porque no quiero saber más nada de ella”, afirmó la mujer señalando, a su vez, que quiere cerrar el tema.

Por su parte, Wanda Nara advirtió en su cuenta de Instagram que iniciará acciones legales contra Carmen por contar en público los aspectos de su vida privada.