Laura Oliva: “Laponia es una gran propuesta para tener un contacto de diversión y emoción”

Durante una entrevista ínti­ma, Laura Oliva recorrió el proyecto que la tiene sobre las tablas teatrales. Se trata de Laponia, una comedia dramática que protagoniza junto a Jorge Suárez, Paula Ransenberg y Héctor Díaz, con dirección de Nelson Valente.

—¿Bajo qué circunstancias te llega el material a tus manos?

—El libro me fue acercado por el director, como suele suceder. Esto ocurrió en el verano pasado, me habló del elenco que siempre es un tema muy importante, al menos para mí. Este equipo no podía ser mejor, la propuesta fue muy atractiva y quedaba simplemente leer el guion. Luego me resultó atractivo, conmovedor, con un poco de cada cosa que es lo que tiene un material. Es decir, no debe quedarse solo en la comedia o en el drama, sino que tener sobre todo algún que otro condimento que haga que la acción avance pero que también se abra a otros juegos, registros. Me pareció que Laponia tenía todo esto y es por ello que acepté.

—Una vez que aceptaste el rol, ¿de qué manera construiste el ­personaje?

—La elaboración del personaje sucede a partir de cada material. Cada uno tiene sus necesidades, exigencias. Después se trata del oficio que uno adquirió a lo largo de los años, que hace que se recurra a los instrumentos que se tiene para crear ese ser que, por supuesto, tiene sus propias características. A veces más cerca, otras más lejos de la personalidad del actor. De esta manera, la construcción del personaje es a partir de la llegada del material, del estudio del mismo.

Una vez leído comienza la ­elaboración en el imaginario del actor sobre qué características tendrá etc, para poder cumplir dentro de la estructura de la obra. Así el personaje es una suerte de engranaje que debe cumplir ciertos ­requisitos para que la obra pueda llevarse adelante.

—¿Apelás a herramientas personales para la representación?

—Creo que no sé si se utilizan elementos personales, pero sí pueden usarse recursos que uno adquirió a lo largo de sus años de formación. Es decir, esto tiene que ver con que el actor entrena la imaginación, la capacidad de observación, la empatía con ciertos estados de ánimo, ciertas partes del ser humano que todos tenemos, pero que quizá no son políticamente correctas.

Entonces por ahí las personas que no se dedican a este oficio no lo tienen tan a mano ni tan desarrollado. Siempre hay algo personal porque uno es un sujeto, no es un objeto, y vas a poner partes que tengan que ver con uno. Pero no es lo que se echa a mano para armar a los personajes, se acude a las herramientas posibles para acercarse a las características que se requieren.

—¿Cuáles son las temáticas contemporáneas que se ponen en juego?

—Las toca, pero hay otras que creo son universales. Por ejemplo, la idiosincrasia de un país sobre otro, la reflexión sobre por qué hacemos mitos o rituales que uno mantiene a lo largo de la vida como la fiesta, los Reyes Magos, Papá Noel, que tienen que ver con la fantasía. Hasta qué punto se mantienen, cuándo son un engaño, cómo está conformada la familia, tener vínculos con los hijos y los padres. Laponia trata sobre temas universales y es por ello que la gente siente la empatía inmediata ni bien empieza la obra. Así al inicio ya están dentro de la trama.

—¿Por qué invitarías al público a la función?

—Porque es un material interesante, es una comedia divertida para reír, la van a pasar muy bien, pero, ­además, tiene una profundidad muy grande que desarrolla las temáticas y los conflictos de una manera encantadora. Tiene giros, no es una obra lineal en su desarrollo que se desprenden de otras que son ­inspiradas. Además, creo que es una gran combinación de diversión, entretenimiento y reflexión, ­emotividad.

Creo que Laponia es una gran propuesta para tener un contacto de diversión y emoción. Es una comedia que va más allá de lo que el género abarca.