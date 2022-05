La foto del beso entre Lali Espósito y Justina Bustos

La cantante y actriz está viviendo un gran momento profesional y cada día acrecienta su popularidad. Debido a ello, las propuestas se redoblan y tiene que afrontar varios compromisos laborales, incluso muchos de ellos fuera del país. Es así que estuvo participando del rodaje de la tercera temporada de Sky rojo, que se convirtió en la serie furor que se transmite a través de la plataforma Netflix. Además, estuvo a cargo de la conducción de los premios Platino, donde también presentó su último hit Disciplina, acompañado con una coreografía. Por su lado, Justina se encuentra en Buenos Aires grabando Argentina, tierra de amor y venganza.

De vuelta en la Argentina, la artista decidió tomarse un tiempo para reencontrarse con su familia y amigos. En ese marco, durante una juntada con su círculo íntimo, Lali se encontró con Justina Bustos y decidieron retratar algunas imágenes que publicaron en sus cuentas de Instagram, pero minutos más tarde ambas decidieron eliminarlas. Esta no sería la primera vez que incurren en postear fotos juntas para luego eliminarlas al poco tiempo, y parece que fuera una suerte de ritual entre ellas.

Entre las dos alcanzan los 11 millones de seguidores: Lali cuenta con casi 10 millones y medio, mientras que Justina Bustos supera el medio millón. Por eso, nada de lo que publiquen puede pasar desapercibido.

En la postal se ve a la jurado de La voz argentina con su distintivo cabello negro y los ojos cerrados mientras Justina, mirando a cámara, le da un beso en la mejlla. Minutos después, sacaron la publicación de las redes, aunque los fans, ni lerdos ni perezosos, la guardaron en sus dispositivos.

El vínculo entre ambas comenzó a finales de 2020, en España. En aquel momento, Lali estaba en plena producción de la primera temporada de Sky rojo y Justina había regresado de un largo aislamiento e internación por Covid-19 que duró 33 días en la isla Mauricio, parte de África oriental. Después de sobreponerse al trauma que ello conllevó, la modelo oriunda de Córdoba relató cómo fue el encuentro con su amiga. “Un día la llamo por teléfono y le digo: Lali, estoy destruida, creo que me va a hacer muy bien tomarme un café con vos y que me des un poco de fuerza. Así fue, me voy a su casa y empezamos a charlar, le cuento mi experiencia y me dice: Justina, vos no podés estar sola hoy, te quedás acá”, comentó durante una entrevista radial en el programa Perros de la calle.

En otra oportunidad, mientras interactuaban con seguidores de Instagram, Lali les propuso responder afirmaciones con verdadero o falso. “Tenés buena relación con Justina Bustos”, le enviaron. A lo que la cantante de Disciplina contestó: “Verdadero. Estamos enamoradas. ¿No, Jus?”, a la vez que arrobó su amiga en la publicación.

Dicha afirmación surgió luego de que ambas mujeres simularan besarse en la boca durante una transmisión en vivo. Ante esta respuesta, los panelistas del programa indagaron sobre si entre ellas existe otro vínculo más allá de la amistad.

A pesar de que regresó al país hace poco, Espósito podría volver a España, lugar a la que tiene en consideración como “su casa”.

“Me gusta mucho de Madrid que, pese a estar muy lejos de casa, la gente me ha hecho sentir como si fuera mi hogar. Para nosotros, los argentinos, estar en Madrid es tener una sensación de familiaridad, nos recuerda un poco a Buenos Aires. Compartimos no solo un idioma, sino también una cultura, hay también un vínculo especial entre argentinos y españoles. Para mí es importante sentir como si estuviera en casa”, admitió durante una entrevista realizada con el medio eCartelera en la previa de los premios Platino.