Octavio Pisano habla de su trabajo en La ley y el orden UVE

Octavio Pisano es uno de los nuevos fichajes de La ley y el orden UVE, que en su temporada 23, por Universal TV, sigue explorando los casos más escabrosos. Como el detective Joe Velasco, Pisano ya tiene un lugar de preferencia en la audiencia, por lo que hablamos en exclusiva con él.

—¿Cómo llegaste a La ley y el orden, uno de los shows más longevos y exitosos de la televisión mundial?

—Yo estaba en una serie que por la pandemia no continuó, así que me tuve que poner a conseguir otro trabajo, y empecé en California a lavar autos, y después de dos días recibí una llamada de mi agente diciéndome que Dick Wolf me quería dar una oportunidad. Con él había trabajado en un piloto, y me recordaba por eso y quería que estuviera en el proyecto.

—Este rol es muy importante en la serie, no es simplemente un secundario más, por lo que quisiera saber: ¿qué es lo que más te gusta de interpretar al detective Joe?

—Es que a nivel psicológico y emocional es muy cercano a mí, su centro y valores son iguales a los míos, porque en mi carrera me tocaron personajes más lejanos, oscuros. Este personaje no es un estereotipo, es una persona buena, con humildad, que quiere que eso sea también algo de la humanidad, y se da cuenta que todos no son como él. Leo los guiones y no puedo creer que haya personas tan enfermas en el mundo.

—¿Es difícil ponerse en los zapatos de Joe y luego salir de la tensión que él vive?

—Parte del estudio que hice para el personaje fue hablar con detectives reales y a todos les cuesta combinar su vida personal, familiar con la laboral. Como actor tenés que hacer ese trabajo también, porque hay días en los que llegás a tu casa y tenés que estar en silencio, meditar, ver comedia, para estar más ligero, y también me ayuda bailar.

—¿Hay presión por el legado de la serie? ¿Te escriben fanáticos del ­programa contándote cosas de tu ­trabajo?

—Trato de evitar ese pensamiento, enfocándome en el trabajo en sí, por la pandemia no salí mucho, y veo sí las reacciones en redes sociales, al principio era como: “¿Qué hace este en mi serie?”. Pero luego de la temporada las reacciones fueron increíbles, prestando atención a detalles que me llenan mucho como artista, que pongan atención a los detalles.