La intranquila separación de Soledad Fandiño y René Pérez

A través de un noviazgo efímero, la modelo y actriz Soledad Fandiño y el excantante de Calle 13, René Pérez, en su momento decidieron mudarse al exterior, a Estados Unidos más precisamente, para buscar otro destino.

En ese lugar, la rubia estudió Gastronomía y ejerció la profesión mientras acompañaba a su enamorado, que se instalaba como un exitoso solista dejando su formación musical en el pasado. Entre las jornadas de los estudios de grabación y el trabajo de chef, la pareja concibió a su primer y único hijo llamado Milo. Pero con el correr de los años, la pareja no logró evolucionar; cada uno tenía planificaciones y objetivos de vida muy disimiles, por lo que decidieron dejar atrás esta unión. Así fue que ella volvió a Argentina para retomar su carrera como actriz y él se encerró a incursionar como productor discográfico. Además, rehicieron sus vidas con otras personas.

Al iniciar los trámites de divorcio, los inconvenientes crecieron pues no logran ponerse de acuerdo con la división de bienes. Si bien resolvieron el régimen de visitas con absoluta inmediatez como también la cuota alimentaria, surgieron problemas con las propiedades que poseen. Soledad quiere un departamento que habita en Avenida del Libertador pero René no estaría accediendo al pedido. Por ahora, esta situación se dirime en la Justicia y es por ello que no existe la sentencia definitiva de divorcio.