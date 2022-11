La ley y el orden UVE: tres décadas al aire con éxito indiscutido

Desde hace casi tres décadas, (con 24 temporadas al aire precisamente) la serie La ley y el orden UVE es un éxito en la pantalla chica y ahora en las plataformas digitales. Esta creación de Dick Wolf tenía versiones similares, pero es la única que quedó vigente y se adentra en las oscuridades de crímenes de índole sexual.

La protagonista de la emisión es Mariska Hargitay, y también se han incluido a otros protagonistas de renombre como Bradley Cooper, Whoopi Goldberg, Brooke Shields, Zoe Saldana, Alec Baldwin, Cyhthia Nixon y Robin Williams.

Con éxito asegurado, la entrega tuvo repercusiones positivas y siempre va para más. En estos años, Juan José Campanella ha logrado dirigir muchos de esos episodios.

El personaje interpretado por Mariska Hargitay se llama Olivia Benson. Se trata de una policía con muchas falencias emocionales ­causadas por su complicada ­historia de vida. Es decir, nació ­producto de una violación y sufrió maltratos en su infancia. Su madre había sido víctima de una red de trata.

En el transcurso de la narrativa, luego de resolver un caso policial, ella decide terminar una relación tóxica para adoptar a un bebé que estaba recién entregado a una institución. Así, la mujer decide dar vuelta la página junto al niño, llamado Noah.

Paso a paso, la carrera de Olivia crece hasta llegar a convertirse en detective primera de una estación de policías en New York. En el camino conocerá a colegas, mantendrá romances pero siempre priorizará sus objetivos laborales.

Además de ser considerada una excelente profesional, la mujer fue premiada por sus treinta años en la pantalla chica. Sin embargo, la paz se vio opacada porque ahora una de las integrantes históricas (la actriz Kelli Giddish, que interpreta a la agente Amanda Rollins) decidió retirarse de la serie. Esto se debe a que quiere continuar por otros caminos a la hora de elegir ­proyectos.

De esta manera, la agente anunció mediante sus redes sociales los fundamentos de su retiro. Expresó: “Quería abordar la charla que he visto en línea y hacerles saber a todos que esta será, de hecho, mi última temporada en La ley y el orden UVE. Interpretar a Rollins ha sido una de las mayores alegrías y privilegios de mi vida. He sido muy afortunada de formar parte de la familia La ley y orden durante los últimos 12 años. Simplemente no hay otro personaje en la televisión como Rollins. Ella ha crecido y cambiado, y yo también. Empecé en este show cuando estaba en mis 20 y estoy agradecida de haber pasado tantos de mis años adultos con Rollins en mi vida. Quiero agradecer a Dick Wolf, Mariska Hargitay, Warren Leight, Peter Jankowski, NBC, Universal Television, a todos mis coestrellas, a cada miembro del equipo y a todos los escritores aquí por nuestro increíble trabajo juntos estos últimos 12 años. Estoy tan emocionada de tomar todas las cosas que he aprendido en mi tiempo en UVE y ponerlas hacia todo lo que está por venir...”.

A través de los años que lleva al aire, La ley y el orden UVE marcó la agenda mediática alrededor de los temas que suele llevar a la pantalla chica con sus historias. Es más, con pleno auge del movimiento feminista #MeToo, Hargitay supo declarar: “Estoy consternada y feliz en este momento”.

Luego manifestó a un medio internacional: “Estoy horrorizada y bailo de felicidad al ver que este es el tema que más se trata en los medios, porque digo: Gracias a Dios, por fin, la cultura colectiva se está fijando en esto. Porque es la única manera en la que vamos a erradicarlo”.

Cabe recordar que en ese contexto muchos productores de Hollywood, así como también realizadores o artistas, fueron denunciados por comportamientos sexuales errados, abusos o violaciones en el marco de proyectos audiovisuales y contra sus compañeras de trabajo ya sean colegas, técnicas o miembros de equipos tercerizados. Algunos de ellos, como Harvey Weinstein, fueron llevados a juicio donde debieron comparecer por sus delitos. En este caso fue condenado a cumplir una condena en la cárcel, donde aún permanece. Lo mismo sucedió con Bill Cosby y otros artistas que debieron pagar por sus crímenes sexuales.