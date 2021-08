La Maurette: “Soy camaleónica y me atrae sumergirme en diferentes pieles”

Nacida en la Argentina y artista internacional, La Maurette es una actriz y cantante que dio sus primeros pasos en las producciones de Cris Morena para luego dedicarse a tiempo completo a la música.

En diálogo con este multimedio, la intérprete de todas las artes presentó su nueva producción titulada Forajida, recorrió su trayectoria alrededor del globo terráqueo y detalló cuáles serán los próximos proyectos por venir.

—¿Qué podés contarnos sobre la propuesta artística que estrenaste?

—Forajida es una canción que compuse durante la cuarentena. La escribí una tarde, era una versión más larga. La grabé en una nota de voz y sabía que quería trabajarla con Fabo (productor), que recién habíamos empezado a laburar juntos mi música nueva. A Fabo lo descubrí en una nota que leí de un portal que suele recomendar artistas y productores nuevos. Yo tenía bocetos de canciones armadas pero todavía no sabía con quién trabajarlas, estaba en busca de alguien con sonido fresco como para encarar lo nuevo. Escuché lo que hacía Fabo y encontré algo súper original en su sonido y en su forma de plasmar las canciones. Le escribí, nos conocimos y se formó una hermandad. Forajida fue la segunda canción que trabajamos juntos. La primera que hicimos todavía no salió, saldrá en unos meses antes de fin de año. Él me ayudó a editar las cosas que estaban de más, a darle forma a la canción. Trabajamos mucho la producción vocal, estuvo buenísimo el proceso creativo. El audio que se escucha en el medio y al final son grabaciones caseras trabajando Forajida desde el inicio que siempre empiezo tarareando la canción en inglés y después le voy dando forma a la letra y melodía entre sesiones. Fabo incorporó la nota de voz en la canción y estoy muy feliz por como quedo y súper emocionada de que ya la puedan disfrutar todos. Desde el año pasado que estamos creando estas canciones así que feliz de que la primera ya salió.

—Tras salir del país para triunfar en el exterior, ¿cómo es recepcionado tu arte en otros lugares?

—Me tiran las mejores de las vibras en el exterior. Tengo fans muy lindos que me escriben cosas hermosas. Forajida viene teniendo buen recibimiento, me llegan mensajes de todas partes hablando de Forajida, así que supercontenta.

—Lanzaste dos discos, y en plena pandemia también singles. ¿Qué análisis hacés de este recorrido?

—Crecí muchísimo como artista en este último tiempo. La pandemia me trajo cosas que no esperaba. Empecé a bocetar mis canciones solas, me obligó a armar mi estudio en casa, a interesarme más por el sonido y la producción. Armé un equipo más sólido para mi proyecto. Compuse mucho y generé material que me identifica muchísimo como artista.

—¿Bajo qué contexto te adentraste en la música?

—Desde chica que canto y hago música, siempre partiendo desde lo lúdico e intuitivo. Era lo que me salía, juntarme con amigas y organizar coreografías o shows en donde cantábamos, ya productora desde peque. O si tenía que hacer un trabajo práctico en el colegio agarraba la guitarra y componía una canción sin haber estudiado guitarra. Me sabía solo algunos acordes y usaba eso. Después de salir del cole cantaba en bares, a veces tocaba la guitarra, a veces bailaba. Con el tiempo fui conociendo artistas femeninas que me volaron la cabeza, Fiona Apple, Tori Amos, Alanis Morisette, Madonna, Gwen Stefani, entre otras. Me emocionaba con sus canciones, me las aprendía, me revolucionaron en lo más profundo. Después tuve la experiencia de trabajar en Rebelde Way en donde aprendí mucho sobre el oficio y gane experiencia en el escenario. Empecé a escribir canciones, melodías, sentimientos, expresiones y fui jugando desde lo íntimo porque necesitaba sacar para afuera muchas secuencias. Seguí estudiando canto, muchos años estudiando, aprendiendo a cantar folklore, tango, clásicos argentinos. Y ahora continúo aprendiendo y estudiando, probando encontrar canciones partiendo de diferentes fórmulas con conocimientos adquiridos. Y también soy mi propia productora artística, así que sigo haciendo lo mismo que hacía de chiquita pero ahora con madurez y conocimiento.

—¿Qué vivencias te llevaste del cine?

—Viajar y trabajar en el exterior es algo enorme que me dio el cine. Pude filmar en USA y en Francia con directores de culto muy conocidos. Viajar a festivales de cine, conocer actores que admiro, conocer directores que me inspiraron. El cine es algo que me fascina hacer y consumir. Muero por tener una canción mía en una peli o serie.

—¿Por qué elegiste ese nombre ­artístico?

—Sentí que necesitaba separar de alguna manera mi mensaje para que el público entienda que la música es algo importante para mí. Tweety González eligió el nombre un día haciendo brainstorming y me gustó. Sé que mi apellido no es lo más fácil de pronunciar ni escribir, pero bueno, tiene que ver conmigo. Soy camaleónica y me atrae sumergirme en diferentes pieles. Cuando hago música soy La Maurette.

—¿Cuál es tu concepto estético?

—Mi concepto estético depende mucho de la canción que esté por lanzar. Se arranca con una búsqueda de sonido junto con el mensaje que quiero transmitir y después pienso con que lo acompaño. Desde la tapa, fotos de prensa y si se puede algún video que represente la canción desde mi visión. Me gusta mucho trabajar en colaboración armando equipo para cada videoclip o foto que sale. Todo está muy pensado.

—¿Qué otros proyectos te tienen ­ocupada?

—La verdad que la música me tiene bastante ocupada por el momento. Tengo proyectos actorales en cine dando vueltas pero mi prioridad está en la música. No quiere decir que no vaya a actuar más, soy un poco más selectiva. Estoy estudiando online en Berklee la carrera de producción musical así que estoy estudiando un montón estos días y me toma mucho trabajo. También soy madre, así que ese es otro proyecto al que le doy prioridad y tiempo.