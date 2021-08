Messi sorprendió a Coscu durante un vivo de Twitch: le mandó dos audios antes de dormir

¡Messi incursiona ahora en el mundo de Twitch! Martín Pérez Disalvo, más conocido como Coscu, es el streamer más popular de la Argentina y uno de los que mayor influencia tiene en buena parte del continente, fue sorprendido por el crack rosarino desde París.

Coscu en los últimos días fue noticia por haber sido invitado a la cena de despedida que organizó el sábado Lionel Messi en su casa, antes de marcharse de Barcelona.

Este miércoles, el propio Messi, cerca de la una de la madrugada del jueves en París, le envió un mensaje de audio a Coscu. Mensaje que el streamer puso al aire, en medio de su vivo realizado en la plataforma Twitch.

“Me levanté de la cama porque ya están todos durmiendo acá. Estoy en el hotel. Mañana arranco a entrenar. Antes de irme a dormir, te estaba viendo un ratito. Un saludo grande para todos ahí”, se lo escucha decir a Messi, ante la alegría de Coscu, que no lo podía creer. “No, no, no, amigo, no puede ser. Qué grande, la p... madre”, fue la reacción del streamer.

¿Qué es Twitch?

Se trata de un servicio de "streaming en vivo" gratuito, es decir, transmisión online a través de internet. Estas transmisiones pueden tener, actualmente, diversas formas, pero los orígenes de Twitch están anclados a los videojuegos: surge como una plataforma para jugar y transmitir el juego en vivo.

​​Sin embargo, en la actualidad viró hacia un formato donde los streamers hacen entrevistas con figuras del espectáculo o el deporte, debido a un género que se llama "just chatting" (simplemente hablando) que deriva en una gran variedad de contenidos.

