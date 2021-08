La concesión de Quentin Tarantino

Desde muy pequeño, Quentin Tarantino siempre supo que los guiones de cine eran su máximo atractivo y no así las tareas escolares que lo llevaron a pelearse con su mamá en más de una ­oportunidad.

Ahora, el hombre brindó una entrevista, confesó sus miserias familiares y esbozó: “Ella se quejaba porque yo no le prestaba atención a la escuela y, en una ocasión, en medio de una discusión me dijo: Ah, y por cierto, esta pequeña carrera de escritor que comenzaste”.

Luego rememoró con gracia e ironía: “Cuando me convierta en un escritor exitoso nunca verá un centavo de mi éxito. No hay casa para ti. No hay vacaciones para ti, ni Elvis Cadillac para mamá. No obtienes nada porque dijiste eso”.

Ante la incredulidad del conductor, el hombre afirmó que la ayudó con problemas económicos, pero no le compró una casa ni mucho menos. Para terminar, comentó: “Hay consecuencias de las palabras hacia los hijos. Recuerda que hay consecuencias por el tono sarcástico acerca de lo que es significativo para ellos”.

Vale mencionar que el cineasta está casado con una modelo, trabaja en su próxima película y colabora con la producción independiente de realizadores que recién empiezan.