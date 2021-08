El elenco de The Great cuenta detalles de la propuesta

Diario Hoy participó del panel de presentación en TCA de The Great, la serie que mezcla historia y humor, protagonizada por Elle Fanning y Nicholas Hoult y que próximamente llegará a StarzPlay. Phoebe Fox, Charity Wakefield, Sebastián de Souza y Shacha Dhawan son solo algunos de los actores que acompañan a los protagonistas en la fastuosa recreación de época y en la divertida combinación que se ha logrado.

“Es inevitable divertirnos en el programa y nos tomamos un tiempo para entrar en clima, sólo leyendo el guion nos reímos, pero cada personaje en esta nueva temporada tienen nuevas capas y hay más riesgos. A veces funcionan algunas cosas, otras no, pero el ambiente en el set es hermoso, amoroso y no nos juzgamos”, comenzó Fanning, quien no paraba de reírse durante la presentación.

Consultado por cómo incorporó el frances a su personaje, Hoult dijo: “Hablo muy mal el francés, así que para mí es fácil esto llevarlo al personaje”. A continuación Fanning se refirió al hecho de que gran parte de la primera temporada se mostró “embarazada” en la ficción: “Estuve embarazada en la ficción durante mucho tiempo de la serie y la idea era mostrar el cuerpo con una prótesis, tardaban dos horas en ponerla, y esa panza simboliza mucho”.

También participaron del evento los creadores del show Tony McNamara y Marian MacGowan quienes profundizaron en algunos aspectos de la propuesta. “Hicimos mucha investigación y tenemos datos ­precisos, tocamos algunos elementos reales”, contó McNamara, respondiendo a la consulta sobre la fidelidad de la historia a los hechos verídicos acontecidos. Luego ­MacGowan, sobre el mismo punto, sumó detalles de cómo se mezcla la ficción y la realidad en la propuesta: “Hay mucho de cómo los personajes son y se combina eso con la historia, un poco de historia, un poco de creación”.

The Great es un drama satírico y cómico sobre el ascenso al poder de Catalina la Grande, que de ser una forastera se convertirá en la gobernante con el reinado más largo de la historia de Rusia. Esta nueva temporada continuará explorando, con humor, la convivencia entre Catalina y Pedro y los deberes reales que tiene que asumir.