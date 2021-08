Sigue la polémica entre los Caniggia

Sigue el escándalo entre Claudio Caniggia y Alexander, luego de la querella que le inició el Pájaro a su hijo. Ante esto, el mediático habló con Intrusos y se mostró dolido con el exfutbolista. Además hizo énfasis en que le dé el dinero que le corresponde a su mamá, Mariana Nannis.

"Es una vergüenza que un padre le mande algo a un hijo", comenzó diciendo. Y continuó agregando que pese a que se la banca, destacó que hace dos años que no tiene diálogo con su padre: "Cuando me lo cruzo, lo miro como para hablar... (me esquiva la vista y se va para otro lado). Para mi esta manipulado por el 'gato' (Sofía Bonelli)".

Además hizo hincapié en que lo que pide es que le de la mitad de la herencia a su mamá: "Yo sólo defiendo que le den la mitad a mi vieja. Después que haga lo que se le cante de su vida privada, que haga lo que quiera. Nada más. Pero que le dé la parte a mi vieja".