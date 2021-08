Mercedes Ninci volvió a la TV

Tras haber colapsado en vivo en el programa que conducía Mariana Fabbiani, y donde era panelista, la periodista Mercedes Ninci volvió a la televisión en vivo. Invitada como “angelita” en el programa que conduce Ángel de Brito, Ninci se mostró muy contenta por el retorno, pero también nerviosa. “Estoy nerviosa, es la primera vez que estoy en un estudio, le tenía miedo a las luces y por eso no quería volver, aunque mi médica me dijo que lo que me pasó no tiene nada que ver con ellas”, dijo.