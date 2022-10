La palabra de Adam Levine

Exitoso en la música, Adam Levine es el vocalista de la banda Maroon 5. Logró ­consagrarse en los escenarios internacionales y también probó suerte en la actuación.

Sin embargo, su estricto bajo perfil sufrió una mancha cuando la modelo Sumner Stroh declaró que mantenía con él una relación extramatrimonial que perduraba hasta el presente. Así el hombre debió salir a aclarar los tantos, mientras que su esposa Behati Prinsloo decidió mantener silencio. Luego de brindar los testimonios pertinentes, el muchacho decidió que el show debía continuar y es por eso que cerró una serie de fechas junto a su banda dando un primer concierto en Las Vegas, Estados Unidos.

El escándalo estalló hace dos semanas, cuando la influencer Sumner Stroh realizó un video en su cuenta de TikTok para anunciar que tuvo un romance con el hombre que duró un año, paralelo a su matrimonio.

Ante estos hechos de público conocimiento, Levine decidió realizar una publicación en sus redes sociales donde indicó que tan solo se trató de un intercambio subido de tono, pero que nunca pasó a mayores: “Mucho se ha dicho sobre mí que quiero aclarar. Tuve un mal juicio al hablar con alguien que no fuera mi esposa al coquetear. No tuve un romance, hay que decirlo, pero crucé la línea durante un momento de mi vida del que me arrepiento. En ciertas circunstancias, se volvió inapropiado. He tomado ciertos pasos para remediar esto con mi familia”. Luego continuó: “Mi esposa y mi familia son todo lo que me importa en este mundo. Ser así de ingenuo y estúpido para arriesgar la única cosa que me importa es el mayor error que podría haber hecho. Y nunca lo haré de nuevo”. Por otro lado, la esposa de Levine creyó las palabras y dio por terminado el asunto.