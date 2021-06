La palabra de Allison Mack

Durante casi dos décadas, el grupo de autoayuda y elevación personal llamado Nxivm fue liderado por el científico social Keith Raniere. Este instaló una nueva forma de estudio con elevados costos de ingresos. Así supo construir un imperio que invitó a muchas personalidades del mundo entero a querer probar este nuevo estilo de vida.

Sin embargo, se dieron cuenta demasiado tarde de las terribles consecuencias que traerían consigo. Sucede que este hombre creó una de secta, que lo llevó a la cárcel acusado por tráfico sexual, extorsión, amenazas, manipulación y lavado de dinero.

Ahora, la actriz Allison Mack, que supo ganar notoriedad por sus roles en la serie Smallville y otras participaciones en el séptimo arte, espera su sentencia, pues se la acusa de haber sido la socia y devota de Raniere. De esta manera, y antes de que el tribunal dé a conocer la pena que tendrá que cumplir, ella emitió un comunicado para demostrar su arrepentimiento por los hechos del pasado.

En este sentido, sus palabras rezan: “Ahora es de suma importancia decir, desde el fondo de mi corazón, que lo siento mucho. Me entregué a las enseñanzas de Keith Raniere, con todo lo que tenía. Creía, de todo corazón, que su mentoría me estaba llevando a una versión mejor y más ilustrada de mí misma. Le dediqué mi lealtad, mis recursos y, en última instancia, mi vida. Este fue el mayor error y el mayor arrepentimiento de mi vida”.

Asimismo, continuó: “Lo siento por aquellos de ustedes que traje a Nxivm. Lamento haberlos expuesto alguna vez a los esquemas nefastos y emocionalmente abusivos de un hombre retorcido. Lamento haberlos animado a usar sus recursos para participar en algo que fue en última instancia, tan feo. Sé que no puedo curar el dolor que mi traición les ha causado a ustedes y a sus seres queridos, pero puedo prometerles que su dolor no ha pasado desapercibido y reconocer esto me ha cambiado profundamente”.