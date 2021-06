Nico Vázquez y Gimena Accardi ya están en la Argentina

Tras haber escapado milagrosamente del derrumbe del edificio de Miami, finalmente, por medios propios, Gimena Accardi y Nicolás Vázquez regresaron a la Argentina.

Si bien ahora deberán mantener confinamiento por los protocolos imperantes, los actores ya están en el país, algo que anhelaban desde el comienzo de la pesadilla.

“Ya estamos en casa y es un gran alivio. Es tan difícil expresarse en este momento, pero me es muy necesario. Nos pasaron tantas cosas en los últimos cinco días que no me creerían. Todavía seguimos procesando lo sucedido y agradeciendo sin parar a Dios, al universo, a los ángeles y a lo que sea por protegernos y salvarnos”, escribió Vázquez en su Instagram.