La verdad de Frida Sofía

Durante un proceso legal arduo y añejo, la modelo e incipiente actriz Frida Sofía demanda a su abuelo, el actor mexicano Enrique Guzmán, y a su mamá, la cantante Alejandra Guzmán, por violencia familiar, corrupción de menores y abuso sexual agravado por el vínculo.



Mientras se encuentra en esta etapa tan intensa, la mujer fue vista en los tribunales de Miami y fue interceptada por la guardia periodística que buscó su confesión más picante respecto al perfil de su abuelo.



En este contexto, la mujer de 29 años afirmó que este hombre al que llamó “pervertido asqueroso” intentó contactarla a través de diversas personas y allegados en común para que pudieran charlar sobre un posible acercamiento, posterior reconciliación a cambio de dinero y la renuncia a la demana judicial. Así, la mujer exclamó: “¿Cómo me vas a ofrecer dinero para reconciliarme? Eso viene del corazón. Nada más un pervertido asqueroso pudo pensar eso. Este crimen no es algo que sea que tu puedas pagar para los daños, no es como que se quemó algo, es un daño irreparable que he sufrido y que continúo sufriendo y ya verán el juicio”.



Asimismo, la joven, que fue apoyada por su papá Pablo Monteczuma, su esposa Beatriz Pasquel y otros miembros de la familia, decidió mostrar públicamente su apoyo a otras víctimas de violencia sexual que lograron hacer denuncias públicas. “No se trata de que me crean o no me crean, se trata de que tengan un poquito de empatía y no solo hacia mí, hacia todas las que están alzando la voz. Es un proceso legal, ya no son dimes y diretes”, concluyó.