Martín Vatenberg: “Lo que me sorprendió del universo cross es su diversidad”

El guionista, actor y director Martín Vatenberg es el impulsor de Cross, serie de UN3 que desembarcó en Flow con un elenco encabezado por Marcelo Subiotto, Valeria Lois y Guillermo Arengo.

En diálogo con diario Hoy revela detalles del programa.

—¿Cómo te sentís con el estreno de Cross en Flow? ¿Pensás que amplía su visibilidad?



—Me parece superpositivo, porque cuando empecé este proyecto tenía la idea de que el formato iba a ser poco masivo, pero creo que en Flow se amplía el espectro de la audiencia, y estrenarla después de haber atravesado la pandemia es un alivio.

—Desde tus proyectos, propios y ajenos, venís explorando la representación de disidencias. Particularmente ¿cómo surgió Cross?



—Surge hace varios años, yo estaba actuando en un rol femenino en el off, muy montado. Una noche, después de una función, se me acerca un hombre, muy formal, de unos 50 años, de traje, me pidió el Facebook del personaje, a lo que le dije que no lo tenía, pero sí mi personal, y se retiró. A los días recibí una solicitud de amistad del lado B de este hombre, su lado cross, con un nombre de mujer, y me sorprendí y pensé que era un “levante” y no que estaba buscando una par o cómplice. Me puse en contacto con él y él me habilitó el acceso a La Banda del Golden Cross, que existe, y se reúne los terceros viernes de cada mes hace años, y a partir de las historias que recolecté de las chicas del grupo pensé que había una semilla para contar una historia.

—La serie permite reflexionar sobre la vida de los integrantes del universo cross. ¿Cómo hilvanaste todos los relatos?



—Lo que me sorprendió del universo es su diversidad, donde hay heteros, gays, bisexuales, crossbianas, cross que sienten atracción por otras cross, y tambén una diversidad respecto a clases sociales y profesiones, pero que se nuclean por el gusto de explorar el universo femenino de la práctica, y que no tiene que ver con la sexualidad; las define su identidad dividida entre un lado A y B de sus vidas.

—Y que en el caso del personaje central José Luis, que interpreta Marcelo Subiotto, entiende que ese lado B está a punto de revelarse al mundo sin que lo quiera…



—Claro, la serie cuenta qué pasa cuando el lado B y el A se juntan, cómo se pone sobre la mesa y se reconfigura la vida desde allí. El cross muchos lo ejercen de manera clandestina, y eso puede llevar a consecuencias que no están buenas; la discusión sobre la visibilidad de la práctica es válida, y las cross evitan, porque no quieren que se sepa, pero vale la pena la discusión.

—¿Cómo conseguiste el dream team de actores?



—Fue un camino largo, cuando se sumó UN3, que confió en mi mirada para llevar el proyecto adelante, los actores fueron sumándose con absoluta entrega, fluyó muy bien y ellos lo dieron todo.

—Si bien el cross se ha trabajado en varios soportes, la serie da una visibilidad distinta…



—Sí, y además no apuntamos solo a un nicho, creo que mucha gente puede identificarse desde el lugar de las cosas que ocultamos y que no queremos que el resto sepa y que cuando se revela, quedamos desnudos. Creo que además no solo el público joven puede disfrutarla, sino también el adulto.

—En una escena al protagonista, que quiere ocultar todo, le dicen: “Por más que intentes tapar esto, en algún momento va a emerger solo”…



—Sí, no pueden evitar la exploración, porque es algo que las acompaña desde siempre, desde la que le robaba ropa a su madre o la que se prueba una tanga de la mujer, todas tienen gusto o placer por el roce de la ropa con el cuerpo y el verse maquilladas.