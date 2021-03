La palabra de Ana de Armas

Ni bien se conocieron, el flechazo fue intenso entre Ben Affleck y Ana de Armas. Así entablaron un noviazgo de bajo perfil para luego darlo a conocer al público. Sin embargo, los planes a futuro que cada uno tenía para sí no coincidieron y eso llevó a que se separaran a los meses.



Sucede que él ya no quería convivir ni formar una familia, pues ya tiene tres hijos, fruto de su amor con Jennifer Gardner, mientras que ella deseaba casarse y tener al menos un heredero. Dado estos objetivos disímiles, decidieron terminar la relación y cada uno siguió su camino.



Ahora, una imagen los muestra alegres en la puerta de una casa familiar, pero debieron aclarar que no se reconciliaron ni mucho menos. Al mantener amigos en común y una excelente relación, suelen coincidir en eventos o reuniones. Es por ello que fueron vistos juntos, pero no hay chances de un regreso en un tiempo inmediato. Asimismo, cada uno está inmerso en sus trabajos, ella como actriz de una serie que prontamente saldrá a la luz, mientras que él se abocó a la producción de filmes independientes.