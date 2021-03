Continúa la batalla legal entre Amber Heard y Johnny Depp

Desde su divorcio teñido de violencia y exposición mediática, Johnny Depp y Amber Heard no han podido acordar ni una sola arista intima ante la Justicia. Es más en todo este conflicto, el diario The Sun catralogó a la estrella como “Golpeador de esposas”, cuestión que también fue a juicio. El fallo salió a favor del medio de comunicación.



En relación al divorcio, la Justicia ordenó que Depp pague 7 millones de dólares a su ex que serían donados a las campañas contra la violencia de género. Sin embargo, la rubia debilidad no cumplió con su parte y decidió mantener la suma para otras inversiones.



Ahora, Depp busca apelar esta decisión a la Corte Suprema debido a que su representante Andrew Caldecott indagó sobre el desvío de los pagos hacia otros fines. Al respecto, el abogado afirmó: “La donación a las dos organizaciones fueron una mentira calculada y manipuladora. Este hecho le dio un impulso considerable a su credibilidad como persona e inclinó la balanza en contra del señor Depp desde el principio del litigio”. Además se tomaron el trabajo de interactuar con el asesor financiero de Depp y el Hospital de Niños de Los Ángeles, donde supieron que no se realizó ningún pago.



Por su parte, los asesores de la actriz aseguraron que no se ha mentido sobre el acuerdo, que los pagos se han realizado en una serie de sumas y que la promesa está encaminada. También aseguraron que no hay pruebas que Amber sea una cazafortunas pero que si así lo hiciera, “lo importante es que fue agredida y eso no puede negarse”.



Hasta el momento ninguno de los famosos habló por sí mismo, solo mandaron comunicados y se espera que haya una nueva trifulca por la deuda sin destinar a las ongs.