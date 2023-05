La palabra de Aracely Arámbula

La conductora y actriz Aracely Arámbula mantiene la custodia de Daniel y Miguel que fueron fruto del amor que tuvo con el cantante Luis Miguel. Esta relación que duró cuatro años se terminó debido a diferencias irreconciliables y cada uno quería continuar con sus trabajos profesionales, ella en el modelaje y él con su trabajo discográfico.

Tras la separación de hecho, la mujer debió retomar la mantención del hogar porque no recibe la pensión alimentaria de su exmarido. Además inició un juicio por alimentos que recién se terminó de resolver a fines del 2022.

Asimismo hace poco, la popular conductora conocida como “Chule” afirmó de forma reciente en una entrevista televisiva: “Mamacitas si yo salí del Rey cucaracho, ustedes pueden salir de cualquier muchacho”, haciendo alusión al vínculo que tuvo con el cantante que ahora está inmerso en la producción discográfica que se trae entre manos para este año junto a una gira internacional donde dará a conocer las reversiones de sus hits.

Por su parte, Lucía Miranda, la esposa de Hugo López, el mánager del astro afirmó: “Sé que él los ve de vez en cuando pero eso no lo sabemos ni tampoco se va a decir. No te puedo decir mucho, ustedes ya me entienden lo que quiero decir”.

Ante estos hechos de público conocimiento, la mujer salió con los tapones de punta para desmentir la realidad y afirmó: “¡Increíble la poca vergüenza que tienen para mentir! Mientras se trate de mis hijos, siempre hablaré con la VERDAD”. Asimismo afirmó que le gustaría que sus hijos mantengan una relación con su padre pero eso no sucede y no sabe los motivos: “Hace mucho tiempo que no los ve, me encantaría que conviviera más con ellos, eso sí”, comentó a People en Español.

Ahora Luis Miguel causó un gran revuelo porque fue visto acompañando a las hijas de su actual pareja llamada Paloma ­Cuevas mientras que no haría lo mismo con los propios. Por otro lado se acerca el casamiento de su hija mayor, Michelle Salas fruto de su amor con Stephanie Salas a quien conoció cuando era un ­adolescente.