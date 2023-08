La palabra de Coco Sily luego de la separación de Caramelito

Primero fue el turno de Cecilia “Caramelito” Carrizo de aclarar y comentar un poco en profundidad los motivos y la situación, luego de conocerse que la relación con Coco Sily había llegado a su fin, apenas poco más de un mes de relación. Y durante la jornada de ayer el que dejó sus impresiones y declaraciones fue el propio Coco, quien en diálogo con Intrusos (América) expresó: “Estoy triste, cursando la tristeza normal después de una separación. Ella es un amor, es un sol, una persona a la que siempre voy a querer. No hubo ningún inconveniente ni problema ni es de esas separaciones complicadas”. Y sin poder esconder la angustia agregó: “Hace poquito tiempo estábamos juntos, pero bueno yo no voy a negar que en ese tiempo descubrí una persona con la cual pensé que íbamos a tener una relación divina. Pero esto no sucedió y está todo bien, son las reglas de la vida”.