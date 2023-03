La palabra de Estela Ventura

La bailarina y conductora Estela Ventura estuvo muchos años en pareja con el periodista Luis Ventura, tuvieron dos hijos y fundaron una familia. Sin embargo, el también director técnico tuvo un affaire con la modelo Fabiana Liuzzi, relación de la que nació Antonio. Esta situación produjo que su matrimonio llegara a su fin y ahora Estela dio su palabra.

La mujer dejó su lugar en el programa El run run del espectáculo conducido por Lío Pecoraro y sigue sosteniendo el perfil bajo que la caracteriza. Sin embargo fue encontrada por un movilero de Socios en el espectáculo, que la abordó para hacerle una entrevista. Allí fue indagada sobre su exmarido y alegó que recién ahora mantienen un trato cordial, una comunicación muy liviana y además con respeto, porque aún están en pareja debido a que ninguno de los dos decidió ir por las vías legales para ponerle fin al matrimonio.

De esta manera, alegó: “Bien, hemos vuelto a tener una leve comunicación. Cordial. Nada más. Es el padre de mis hijos y yo no estoy divorciada, sino separada, así que sigue siendo mi marido ¡Le pese a quién le pese!”. Estas palabras han dejado la posibilidad de una reconciliación porque nada está del todo dicho. Además recalcó: “Nadie nos pidió el divorcio, ni él ni yo tampoco. Ahora en ese sentido yo nunca en la vida lo voy a perdonar, porque lo que me hizo no tiene perdón de Dios. El tiempo dirá. Hoy tenemos un leve contacto, capaz que en veinte años o en un mes o dos… no sé”.

Por su parte, Luis está enfocado en su trabajo como periodista de radio, televisión y revistas. Se sabe que mantiene una buena relación con sus hijos mayores peto también supo limar las asperezas con Fabiana Liuzzi, la vedette que es la mamá de Antonio, el hijo menor que tiene severos problemas de salud y ha sido dado de alta de forma reciente. Ahora la bailarina y el niño residen en la ciudad de Córdoba.